Nita Ambani Rs 49 Lakh Water : 49 लाख रुपए का पानी पीती हैं नीता अंबानी, जानिए आप ये घर पर कैसे कर सकते हैं तैयार

Nita Ambani Rs 49 Lakh Water: मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनकी फिटनेस और ग्लोइंग स्किन का राज भी अक्सर चर्चा में रहता है। रिपोर्ट्स बताते है, नीता अंबानी जिस पानी का सेवन करती हैं उसकी कीमत करीब 49 लाख रुपये प्रति लीटर बताई जाती है। यह कोई आम मिनरल वॉटर नहीं, बल्कि खास तरीके से तैयार किया गया नेचुरल अल्कलाइन वॉटर है, जो त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा पानी घर पर कैसे बनाया जा सकता है, तो जानिए इसका आसान घरेलू तरीका।