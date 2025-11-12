Nita Ambani Rs 49 Lakh Water : 49 लाख रुपए का पानी पीती हैं नीता अंबानी, जानिए आप ये घर पर कैसे कर सकते हैं तैयार

Nita Ambani Beauty Secrets|फोटो सोर्स –officenitaambani/Instagram
Nita Ambani Rs 49 Lakh Water: मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनकी फिटनेस और ग्लोइंग स्किन का राज भी अक्सर चर्चा में रहता है। रिपोर्ट्स बताते है, नीता अंबानी जिस पानी का सेवन करती हैं उसकी कीमत करीब 49 लाख रुपये प्रति लीटर बताई जाती है। यह कोई आम मिनरल वॉटर नहीं, बल्कि खास तरीके से तैयार किया गया नेचुरल अल्कलाइन वॉटर है, जो त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा पानी घर पर कैसे बनाया जा सकता है, तो जानिए इसका आसान घरेलू तरीका।
नीता अंबानी जिस पानी का सेवन करती हैं, उसका नाम है “एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो ए मोदिग्लिआनी” (Aqua di Cristallo Tributo a Modigliani)। यह दुनिया के सबसे महंगे पानी में से एक है, जिसे मशहूर डिजाइनर फर्नांडो अल्तामिरानो ने खास तौर पर डिजाइन किया है। इस पानी की बोतल को 24 कैरेट सोने से मढ़ा गया है, जो इसे बेहद लग्जरी बनाती है।यह पानी फ्रांस और फिजी के नेचुरल स्प्रिंग्स तथा आइसलैंड के ग्लेशियर के पानी का एक अनोखा मिश्रण है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी एक बोतल की कीमत करीब ₹49 लाख (60,000 डॉलर) है।
माना जाता है कि 61 वर्ष की उम्र में भी नीता अंबानी की बेदाग त्वचा और फिटनेस का रहस्य यही खास मिनरल वॉटर है। “एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो ए मोदिग्लिआनी” को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दुनिया के सबसे महंगे पानी के रूप में शामिल किया गया है।
BhavPrakash Nighantu Book के अनुसान, सुवर्ण सिद्ध जल आयुर्वेद में बताया गया एक विशेष प्रकार का जल है, जिसमें शुद्ध सोने (24 कैरेट) को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह पानी शरीर को शुद्ध करता है, रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है।
8 कप पानी मिट्टी के बर्तन में उबालें, उसमें 24 कैरेट शुद्ध सोने का छोटा टुकड़ा डालें। पानी को घटाकर 1 कप करें (अनुपात 8:1)। करीब 20–25 मिनट बाद सोना निकाल लें और तैयार सुवर्ण जल को मिट्टी या चांदी के बर्तन में रखकर पिएं।
