Office Stress Management Tips: ऑफिस की थकान या मानसिक बीमारी? कहीं आप भी तो नहीं हो रहे ‘बर्नआउट’ का शिकार?



ज्यादातर लोग परफेक्शन के पीछे भागने की वजह से ऑफिस में परेशान रहते हैं। इसके कारण या तो उनका काम अधूरा रह जाता है या फिर वो अपना काम समय से पूरा नहीं कर पाते, जिसके चलते उन्हें डांट पड़ती है। डॉ. सविता सिंह के अनुसार, आप एक इंसान हैं, कोई रोबोट या सुपर-ह्यूमन नहीं। हर काम को एकदम परफेक्ट करने का जो प्रेशर हम खुद पर डालते हैं, वही स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है। आप अपना बेस्ट एफर्ट जरूर डालिए, लेकिन यह उम्मीद मत पालिए कि हर चीज हमेशा परफेक्ट ही होगी। अपनी लिमिट्स में काम करना दिमाग को शांत रखने का एक स्मार्ट तरीका है।