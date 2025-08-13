Parsi New Year 2025: 15 अगस्त से शुरू होगा ये नव वर्ष, जानिए इसका इतिहास व महत्व

नवरोज के दिन पारसी लोग सुबह-सुबह फायर टेंपल (अगियारी) जाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों की लंबी उम्र, सुख-शांति और तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। यह समय माफी मांगने, पुरानी गलतियां सुधारने और नए संकल्प लेने का भी होता है। इस दिन घर को फूलों और सुंदर सजावट से सजाया जाता है। लोग नए-नए कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन जश्न का माहौल बना रहता है। परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर तरह-तरह के पारसी व्यंजन खाए जाते हैं।