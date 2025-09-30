Perfume Rules: इस देश में परफ्यूम लगाना है “सजा” की तरह, भारतीय महिला ने बताया पूरा सच

Japan Perfume Rules: परफ्यूम लगाना तो हर किसी को पसंद होता है। आपकी खुशबू आपको दूसरों से अलग महसूस कराती है, साथ ही कई लोगों को परफ्यूम लगाने से अलग कॉन्फिडेंस भी फील होता है। लेकिन, चेन्नई की एक महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महिला ने बताया कि जापान में हल्की खुशबू भी दूसरों को असहज महसूस करा सकती है और इसे “स्मेल हैरेसमेंट” यानी खुशबू से उत्पीड़न माना जाता है।