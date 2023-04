Silent Struggle: क्यों 40 साल के बाद महिलाएं को होती है थकान, क्या पेरीमेनोपॉज है कारण?

Perimenopause, Silent Struggle: चालीस साल की उम्र के बाद महिलाओं को अक्सर थकान महसूस होती है। यह समय जब कई औरतें पेरिमेनोपॉज से गुजरती हैं। इसमें हार्मोनल चेंजेस एक अहम कारण हो सकता है। इसके साथ ही एस्ट्रोजन का लेवल कम होना, नींद की कमी होना और मेटाबोलिज्म में बदलाव, यह सभी महिलाओं में थकान का कारण हैं। इस आर्टिकल में जानते हैं किन कारणों से 40 के बाद महिलाएं थकान एक्सपीरियंस करती हैं।

The Silent Struggle: How Fatigue Impacts Women Over 40 in Perimenopause and Beyond