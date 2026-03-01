सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा ‘ROI’: क्या आपने अपनी ‘पर्सनल बैलेंस शीट’ में खुद पर निवेश किया?



आज के दौर में तकनीक और बाजार इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हर 5 साल में दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जो जानकारी या तरीका 5 साल पहले 'नवाचार' (Innovation) था, वह आज 'आउटडेटेड' (Outdated) हो चुका है। यदि आप समय के साथ खुद को अपडेट नहीं कर रहे, तो आपकी प्रोफेशनल वैल्यू 'डेप्रिसिएट' (Depreciate) हो रही है। अपनी स्किल्स को नया करने या नई विशेषज्ञता हासिल करने पर खर्च किया गया एक-एक रुपया किसी भी बैंक की एफडी से ज्यादा सुरक्षित है। एक 'लगातार सीखने वाला' दिमाग ही भविष्य की अनिश्चितताओं को 'अवसर' में बदल सकता है।