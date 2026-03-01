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सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा ‘ROI’: क्या आपने अपनी ‘पर्सनल बैलेंस शीट’ में खुद पर निवेश किया?

अक्सर आप सुनते होंगे कि लाइफ सेट कैसे की जाएं? तो इसी का जवाब है ये आर्टिकल, ये बता रहा है कि आपके किस पर फोकस करना है ताकि आप सही समय पर सही रास्ता पकड़ पाएं....

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भारत

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Abhishek Mehrotra

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पंकज चांडक, चार्टर्ड अकाउंटेंट

Mar 30, 2026

Tips for a Successful Life

Tips for a Successful Life

अक्सर जब निवेश (Investment) की बात होती है, तो चर्चा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड या रियल एस्टेट तक ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का वह कौन सा 'एसेट' है जिस पर कभी मंदी (Recession) का असर नहीं होता?

वह एसेट है- 'आप खुद'। बाकी सभी निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं, लेकिन खुद की क्षमताओं पर किया गया निवेश ही एकमात्र ऐसा विकल्प है, जिसका रिटर्न (ROI) हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) की तरह बढ़ता रहता है।

स्किल अपग्रेडेशन: '5 साल' का चक्र और आपकी वैल्यू


आज के दौर में तकनीक और बाजार इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हर 5 साल में दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जो जानकारी या तरीका 5 साल पहले 'नवाचार' (Innovation) था, वह आज 'आउटडेटेड' (Outdated) हो चुका है। यदि आप समय के साथ खुद को अपडेट नहीं कर रहे, तो आपकी प्रोफेशनल वैल्यू 'डेप्रिसिएट' (Depreciate) हो रही है। अपनी स्किल्स को नया करने या नई विशेषज्ञता हासिल करने पर खर्च किया गया एक-एक रुपया किसी भी बैंक की एफडी से ज्यादा सुरक्षित है। एक 'लगातार सीखने वाला' दिमाग ही भविष्य की अनिश्चितताओं को 'अवसर' में बदल सकता है।

आपका 'नेटवर्क' ही आपकी असली 'नेटवर्थ' है

प्रोफेशनल दुनिया का एक कड़वा सच है- "ज्ञान आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन सही 'कनेक्शन' आपको मंजिल तक पहुँचाते हैं।" सही लोगों के साथ जुड़ना, अनुभवी लोगों के साथ समय बिताना और एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क तैयार करना किसी भी बड़े निवेश से कम नहीं है। एक सही नेटवर्क आपको वह दृष्टिकोण और अवसर प्रदान करता है जो किताबों में नहीं मिलते। नेटवर्किंग में निवेश करना (समय और प्रयास) दरअसल अपने भविष्य की नींव को मजबूत करने जैसा है।

    स्वास्थ्य: आपका सबसे कीमती 'अनलिस्टेड एसेट'

    यदि शरीर स्वस्थ नहीं है, तो बैंक बैलेंस के भारी आंकड़ों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। स्वास्थ्य पर किया गया निवेश (संतुलित जीवनशैली और मानसिक शांति) आपको भविष्य के भारी मेडिकल बिलों से तो बचाता ही है, साथ ही आपकी कार्यक्षमता (Productivity) को भी बढ़ाता है। स्वास्थ्य वह बुनियादी पूंजी है, जिसके बिना आपकी पूरी बैलेंस शीट अधूरी है।

      स्व-अनुशासन (Self-Discipline) का 'कंपाउंडिंग' लाभ

      जैसे निवेश में 'समय' का जादू चलता है, वैसे ही खुद को बेहतर बनाने के अनुशासन का भी जादू चलता है। हर दिन कुछ नया सीखने या अपने संपर्कों को गहरा करने का छोटा सा प्रयास, साल के अंत में आपको दूसरों से कोसों आगे खड़ा कर देता है। यह वह 'डिविडेंड' है जो जीवन भर मिलता रहता है।

        निष्कर्ष:

        बाजार के उतार-चढ़ाव की चिंता छोड़िये और खुद को एक 'ग्रोथ एसेट' की तरह देखिये। पोर्टफोलियो के साथ-साथ अपनी 'स्किल्स' और 'नेटवर्क' का भी ऑडिट कीजिये। इस साल अपनी आय का एक हिस्सा अपनी 'लर्निंग' और 'कनेक्शन' पर लगाइये। याद रखिये, जब 'आप' बेहतर बनते हैं, तो आपका 'मुनाफा' अपने आप बढ़ जाता है

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        Updated on:

        30 Mar 2026 09:34 pm

        Published on:

        30 Mar 2026 09:31 pm

        Hindi News / Lifestyle News / सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा ‘ROI’: क्या आपने अपनी ‘पर्सनल बैलेंस शीट’ में खुद पर निवेश किया?

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