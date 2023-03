गर्मी में इस तरीके से रखें पेट्स का ख्याल

Pet care in summer : गर्मी के मौसम में जितना हमें अपनी त्वचा और हेल्थ का ख्याल रखना होता है उतना ही ध्यान हमें अपने पेट्स का भी रखना चाहिए। पेट्स के साथ मौज मस्ती के अलावा उनकी पूरी तरह से देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। गर्मियों के बढ़ते तापमान में अपने पेट्स को सेफ रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है।

गर्मी के मौसम मै पेट्स कि करें देखभाल...

Take good care of your pets : पेट्स हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारे परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य होते है। इनके आस पास होने से हमारी खुशियां तो दुगनी होती ही है साथ ही स्ट्रेस भी कम होता है। ये बोल कर अपनी तकलीफ बयां नहीं कर सकते पर हमारे लिए जरूरी है कि हम उनके बिना बोले ही उनके दुख और तकलीफ को समझ सकें। अपने इन फैमिली मेंबर की सुरक्षित और स्वस्थ का ध्यान रखना आवश्यक है। बढ़ते तापमान में घर के अंदर और घर से बहार दोनों ही जगह पर हमें इनका अधिक खयाल रखना चाहिए। एसोसिएट डीन और पशु चिकित्सा सेवाओं के निदेशक स्टीव मार्क्स, एनसी स्टेट कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एंड वेटरनरी हॉस्पिटल, ने एक आर्टिकल में अपने पेट्स की देखभाल के बारे में बात की। आइए जानते है बढ़ती गर्मी के दौरान किस तरह अपने इन दोस्तों का खयाल रखना चाहिए।