Beach Vacation : स्वर्ग सा सुंदर है थाईलैंड का 'माया बे बीच', ऐसे हुआ कायापलट

नई दिल्लीPublished: Mar 15, 2023 07:45:01 pm Submitted by: Namita Kalla

Watch Nature in action at Thailand's Maya Bay : वेकेशन का नाम लेते ही यदि आप समुद्र का किनारा, नाव, नारियल के पेड़, वॉटर एनिमल्स और तेज़ चलती हवाओं के बारे में सोचते हैं तो आप भी मेरी तरह 'बीच पर्सन' हैं। बीच हॉलीडेज कई कारणों से बेस्ट हॉलीडेज होते हैं। बात बीच की चली है तो थाईलैंड को कैसे भूल सकते हैं। कई तरह के समुद्र तटों को अपने अंदर समाये है थाईलैंड - सभी एक से बढ़कर एक। इन्ही में से एक है 'माया बे' बीच।

The struggle and survival of Thailand's Maya Bay : 'माया बे' बीच जितना खूबसूरत है उतनी ही आकर्षक इस बीच की कहानी। एकांत व शांत जगह से टूरिस्ट की बहार, इकनोमिक ग्रोथ फिर एनवायर्नमेंटल डैमेज और बाद में एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन तक की कहानी है माया बे। थाईलैंड के 'कोह फी फी लेह आइलैंड' पर स्थित है माया बे। इस जगह की पॉपुलैरिटी साल 2000 में हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म "द बीच" से बढ़ी। फिल्म ' द बीच ' की शूटिंग इस खूबसूरत जगह पर हुई थी। फिल्म में इस जगह के मनमोहक दॄश्य देखकर कई लोगों ने अपने ट्रेवल प्लान में इस जगह को शामिल किया। देखते ही देखते यहां लोगों की भीड़ लगने लगी। हालांकि, फिल्म की रिलीज के बाद पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के कारण इस जगह के इकोसिस्टम को काफी नुकसान हुआ। इस नुक्सान का नतीजा था की थाई सरकार ने साल 2018 में नेचर को हील करने के उद्देश्य से कुछ महीनों के लिए इस जगह को विजिटर्स के लिए बंद करने का निर्णय लिया।