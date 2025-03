Pre Holi Skincare: होली से पहले स्किन का रखें ध्यान , वरना हो सकती है ड्राईनेस और रैशेज

त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें (Use moisturizer to keep skin hydrated) होली के रंगीन सेलिब्रेशन में आप बिना किसी टेंशन के होली का आनंद लेना चाहते हैं, तो रंग खेलनें से पहले अच्छे से मॉइस्चराइजर और हाइड्रेटिंग सीरम का उपयोग करें ताकि चेहरे पर नमी बनी रहे और हार्मफुल केमिकल से चेहरा ड्राई न हो। साथ ही मॉइस्चराइजर को हाथों, गर्दन, बांहों और पैरों पर भी लगाएं। इससे न केवल रंगों को आसानी से हटाने में मदद मिलेगी, बल्कि त्वचा भी ड्राई नहीं होगी।

सनस्क्रीन लगाना है बेहद जरूरी (It is very important to apply sunscreen) अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है, तो होली के दौरान लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा को नुकसान हो सकता है। इसलिए पिग्मेंटेशन और टैनिंग से बचने के लिए एक अच्छा एसपीएफ सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। इसके लिए UVA और UVB ब्लॉकिंग फॉर्मूला वाला वॉटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन बेहतरीन रहेगा।

ऑयल लगाना होगा बेहतर (It would be better to apply oil) होली के रंग आपकी त्वचा में जाकर दाने और अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी त्वचा पर तेल लगाएं। तेल लगाने से त्वचा और रंगों के बीच एक बैरियर बनता है, जिससे त्वचा में रंग का नुकसान कम हो सकता है। साथ ही तेल बालों में भी लगाएं, इससे आपके स्कैल्प और बाल दोनों सुरक्षित रहेंगे। आप नारियल या बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

एक्सफोलिएशन से बचें (Avoid exfoliation) होली की तैयारी करते समय एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स से दूर रहना बेहतर होता है। एक्सफोलिएशन त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को हटा सकता है, जिससे यह होली के रंगों के कारण जलन के लिए ज्यादा संवेदनशील हो सकती है। स्क्रबिंग या एक्सफोलिएंट्स से त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ सकती है और उत्सव के दौरान असुविधा हो सकती है।

मेकअप करने से बचें (Avoid wearing makeup) अगर आप मेकअप के शौकीन हैं, तो होली के दिन मेकअप करने से बचें। स्किन पर मेकअप लगाने से पोर्स बंद हो सकते हैं, जिससे दाने, रैशेज और जलन हो सकती है। साथ ही, मेकअप के कारण रंगों का उतरना भी मुश्किल हो जाता है।

नाखूनों का भी रखें खास ख्याल (Take special care of nails also) होली की स्किनकेयर रूटीन में नेल केयर का भी खास ध्यान रखें। होली के रंगों के दाग से बचने के लिए अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश या प्रोटेक्टिव बेस कोट लगाएं। यह बैरियर रंगों को नाखूनों में अवशोषित होने से रोकेगा और बाद में दाग हटाने में भी आसानी होगी। इसके अलावा, नाखूनों को ट्रिम और फाइल करें ताकि सेलिब्रेशन के दौरान टूटने का खतरा कम हो।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।