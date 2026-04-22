क्या आप भी 9-5 की नौकरी और डेडलाइन्स से परेशान हैं? तो अंशिका सिंह की यह कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए

Quitting Corporate Job for Slow Life: आज के समय में बैंगलोर और पुणे के बाद सबसे अच्छे करियर विकल्प गुड़गांव में मिलते हैं। इसलिए आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्ट्रगल करने के बाद भी गुड़गांव में रहना पसंद करते हैं ताकि आने वाले दिनों में उनका फ्यूचर अच्छा हो सके। लेकिन हाल ही में गुड़गांव की एक अच्छी कंपनी में काम करने के बाद भी नौकरी छोड़कर देहरादून में बसने वाली अंशिका सिंह की कहानी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। अंशिका की कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो एक बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस और मानसिक शांति की तलाश में अपनी कॉर्पोरेट नौकरियों से ब्रेक लेना चाहते हैं। आइए, आज के इस लेख में अंशिका के करियर ब्रेक के साथ ही उनके गुड़गांव से देहरादून जाने के फैसले से उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में जानते हैं।