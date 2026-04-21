44,800 रुपये की बांधनी स्कर्ट? जानें राल्फ लॉरेन का नया कलेक्शन देखकर क्यों भड़क रहे हैं भारतीय

Ralph Lauren Bandhani Controversy: फैशन की दुनिया अक्सर अपनी चमक-धमक के लिए जानी जाती है, इसलिए लोग फैशन के ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए लाखों रुपये खर्च करने से भी परहेज नहीं करते। लेकिन कभी-कभी नए कलेक्शन के चलते ब्रांड को ट्रोल भी होना पड़ता है। हाल ही में मशहूर लग्जरी फैशन ब्रांड राल्फ लॉरेन अपने नए कलेक्शन की वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। यूजर्स का आरोप है कि ब्रांड ने भारतीय पारंपरिक कला बांधनी का इस्तेमाल तो किया, लेकिन वेबसाइट पर कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर लोग इस ब्रांड के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और क्या है पूरा मामला।