‘जो पत्थर लोग फेंकते हैं, उनसे …’, Ratan Tata की मौत के बाद भी जिंदा हैं उनके ये 20 प्रेरणादायक विचार!

28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा, नवल टाटा और सूनी कमिश्रिएट के बेटे थे। उनका पालन-पोषण उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा ने किया था। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन के रूप में उन्होंने न सिर्फ कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि हमेशा इंसानियत और मूल्यों को प्राथमिकता दी। उनकी कही बातें आज भी लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। चलिए, याद करते हैं रतन टाटा जी के कुछ ऐसे प्रेरणादायक विचार जो हमेशा हमें राह दिखाते रहेंगे।