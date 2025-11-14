Stress हटाओ, Mind को रीसेट करो, अंकिता लोखंडे की तरह आजमाएं Water Healing Therapy

Ankita Lokhande wellness routine|फोटो सोर्स –lokhandeankita/Instagram
Water Healing Therapy: पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे न सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि अपने फिटनेस और लाइफस्टाइल के लिए भी खूब चर्चित रहती हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि वह स्ट्रेस और भारी वर्क प्रेशर को मैनेज करने के लिए वॉटर हीलिंग थेरेपी अपनाती हैं।अंकिता के मुताबिक, पानी में रहना उन्हें भीतर तक शांति देता है, दिमाग को रीसेट करता है और तनाव को कम करता है। जानिए, यह थेरेपी कैसे काम करती है और आप भी इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं।
अंकिता लोखंडे अपने पॉडकास्ट में बताती हैं कि वो सुबह सबसे पहले कांच के गिलास में पानी भरकर सूरज की रोशनी के सामने खड़ी होती हैं। इस दौरान वह पानी से अच्छी और सकारात्मक बात करती हैं। उनका विश्वास है कि पानी मन की बातों को ग्रहण करता है, इसलिए पॉजिटिव शब्द पानी में अच्छी ऊर्जा भर देते हैं और इसे पीने से शरीर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, जबकि नेगेटिविटी धीरे-धीरे कम होने लगती है।
लाइफ कोच मृदुला बाली के अनुसार, जब भी तनाव अधिक महसूस हो, आप दो ग्लास पानी लें। एक ग्लास के सामने नकारात्मक बातें कहकर पानी पी लें यह आपको तुरंत उस भारी भावना का एहसास कराएगा। फिर दूसरे ग्लास के सामने सकारात्मक बातें बोलकर उसे पिएं। उनका कहना है कि कुछ ही सेकंड में आप अपने भीतर हल्की, सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। चूंकि हमारे शरीर का लगभग 78% हिस्सा पानी है, इसलिए मन की अवस्था का पानी पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वह मानती हैं कि यदि आप ट्रॉमा, तनाव या ओवरथिंकिंग से गुजर रहे हैं, तो यह तकनीक आपकी भावनात्मक हीलिंग में सहायक बन सकती है।
अंकिता लोखंडे हर सुबह अपने चेहरे पर अलसी, मेथी, विटामिन-E, ऐलोवेरा और राइस वॉटर से बने आइस क्यूब्स लगाती हैं। उनका कहना है कि यह क्यूब्स तुरंत हाइड्रेशन, टाइटनिंग और नेचुरल ग्लो देते हैं। वे पिछले 2–3 महीनों से यह रूटीन फॉलो कर रही हैं और उन्हें अपनी स्किन में साफ फर्क दिख रहा है, चेहरा ज्यादा फ्रेश, लिफ्टेड और ग्लोइंग लगता है। अंकिता मानती हैं कि यह रूटीन भले ही साधारण हो, लेकिन रोज की कंसिस्टेंसी इसे बेहद असरदार बनाती है।
