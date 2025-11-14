Stress हटाओ, Mind को रीसेट करो, अंकिता लोखंडे की तरह आजमाएं Water Healing Therapy



लाइफ कोच मृदुला बाली के अनुसार, जब भी तनाव अधिक महसूस हो, आप दो ग्लास पानी लें। एक ग्लास के सामने नकारात्मक बातें कहकर पानी पी लें यह आपको तुरंत उस भारी भावना का एहसास कराएगा। फिर दूसरे ग्लास के सामने सकारात्मक बातें बोलकर उसे पिएं। उनका कहना है कि कुछ ही सेकंड में आप अपने भीतर हल्की, सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। चूंकि हमारे शरीर का लगभग 78% हिस्सा पानी है, इसलिए मन की अवस्था का पानी पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वह मानती हैं कि यदि आप ट्रॉमा, तनाव या ओवरथिंकिंग से गुजर रहे हैं, तो यह तकनीक आपकी भावनात्मक हीलिंग में सहायक बन सकती है।