Rashmika Mandanna Diet: एप्पल साइडर विनेगर और 1 लीटर पानी, एक्ट्रेस के डाइट सीक्रेट्स जो उन्हें बनाते हैं फिट और ग्लोइंग

Rashmika Mandanna Diet: बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और ग्लोइंग स्किन के लिए लोगों की प्रेरणा बनी हुई हैं। फैंस उन्हें “नेचुरल क्रश” के नाम से पुकारते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के साथ-साथ उनकी फिटनेस और ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में जानने में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं।2024 में पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में रश्मिका ने अपने स्किनकेयर सीक्रेट्स, वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान से जुड़ी बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि वो अपने दिन की शुरुआत एप्पल साइडर विनेगर और एक लीटर पानी से करती हैं। उनके ये छोटे लेकिन असरदार हेल्थ हैबिट्स उन्हें दिनभर एक्टिव, फिट और ग्लोइंग बनाए रखते हैं।