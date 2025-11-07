Rashmika Mandanna Diet: एप्पल साइडर विनेगर और 1 लीटर पानी, एक्ट्रेस के डाइट सीक्रेट्स जो उन्हें बनाते हैं फिट और ग्लोइंग

Rashmika Mandanna fitness secrets|फोटो सोर्स – rashmika_mandanna/Instagram
Rashmika Mandanna Diet: बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और ग्लोइंग स्किन के लिए लोगों की प्रेरणा बनी हुई हैं। फैंस उन्हें “नेचुरल क्रश” के नाम से पुकारते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के साथ-साथ उनकी फिटनेस और ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में जानने में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं।2024 में पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में रश्मिका ने अपने स्किनकेयर सीक्रेट्स, वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान से जुड़ी बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि वो अपने दिन की शुरुआत एप्पल साइडर विनेगर और एक लीटर पानी से करती हैं। उनके ये छोटे लेकिन असरदार हेल्थ हैबिट्स उन्हें दिनभर एक्टिव, फिट और ग्लोइंग बनाए रखते हैं।
रश्मिका बताती हैं कि जैसे ही वो नींद से उठती हैं, सबसे पहले करीब 1 लीटर पानी पीती हैं। इससे उनका शरीर हाइड्रेट रहता है और दिन की शुरुआत एनर्जी से होती है।उनकी डायटीशियन ने उन्हें एप्पल साइडर विनेगर पीने की सलाह दी है, जिसे वो रोज सुबह पानी के साथ लेती हैं। हालांकि वो मानती हैं कि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, फिर भी वो इसे रोज पीती हैं क्योंकि इससे डिटॉक्स में मदद मिलती है। रश्मिका अब पूरी तरह एगिटेरियन हो गई हैं और वर्कआउट के बाद प्रोटीन के लिए अंडे का सेवन करती हैं।
रश्मिका बताती हैं कि उनका पहले पसंदीदा ब्रेकफास्ट एवोकाडो टोस्ट था, लेकिन अब उनकी डाइटिशियन ने उसे रोक दिया है।लंच में उन्हें साउथ इंडियन खाना ज्यादा पसंद है, लेकिन वो ज्यादा चावल नहीं खातीं। इसके बजाय, वो अलग-अलग सब्जियों की करी मिलाकर खाती हैं,जो स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी भी होती हैं।दिलचस्प बात यह है कि रश्मिका को कुछ सब्जियों जैसे टमाटर, आलू, खीरा और शिमला मिर्च से एलर्जी है, लेकिन उन्हें शकरकंद (sweet potato) बेहद पसंद है, जिसे वो अपनी डाइट में जरूर शामिल करती हैं।
रश्मिका अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं और रोजाना वर्कआउट करना उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। शूटिंग शेड्यूल के कारण वो आमतौर पर शाम के समय एक्सरसाइज करना पसंद करती हैं। साथ ही उन्हें मीठा बेहद पसंद है और रोज कुछ डेजर्ट खाने का मन करता है, लेकिन फिट रहने के लिए वो खुद को कंट्रोल में रखती हैं।
रश्मिका मंदाना की स्किन केयर बेहद ही सिंपल है और वह अपनी स्किन को काफी नेचुरल तरीकों से खूबसूरत बनाए रखती हैं, जैसे सुबह उठते ही फेस वॉश करना, मॉइस्चराइजर लगाना और सनस्क्रीन अप्लाई करना। रश्मिका सनस्क्रीन अप्लाई करने की सलाह सबको देती हैं। वो मानती हैं कि कम केमिकल प्रोडक्ट्स के साथ नैचुरली ग्लो करना ही असली ग्लो का राज है।
