Republic Day 2026: बचपन वाली 26 जनवरी याद आ गई? अब लड्डू छोड़ो और ट्राई करो ये 3 Gen-Z स्पेशल तिरंगा डिशेज

​यह एक रिफ्रेशिंग और क्रीमी डेजर्ट है, जो फ्रूट्स के साथ मिलकर एक हेल्दी ट्विस्ट देता है।

​सामग्री: 1 कीवी, 1 संतरा, 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम, 100 ग्राम फ्रेश क्रीम, 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट और 1 बड़ा चम्मच बादाम कटा हुआ।

बनाने की रेसिपी

​एक पैन में फ्रेश क्रीम को धीमी आंच पर गर्म करें। इसमें व्हाइट चॉकलेट डालें और अच्छी तरह पिघलने तक चलाएं। इसे ठंडा होने दें। ​ठंडा होने पर इसमें व्हिपिंग क्रीम मिलाएं और इसे मूस की तरह हल्का होने तक फेंटें। ​एक गिलास में सबसे नीचे कीवी के स्लाइस रखें, उसके ऊपर तैयार चॉकलेट मूस की एक लेयर लगाएं। ​सबसे ऊपर कटे हुए कीवी डालें और कटे हुए बादाम से सजाकर ठंडा-ठंडा सर्व करें।