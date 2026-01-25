25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Republic Day Wishes 2026: तिरंगे के रंगों में लिपटा गर्व…गणतंत्र दिवस पर अपनों को भेजें ये देशभक्ति से भरे मैसेज

Republic Day Wishes 2026: तिरंगे की शान और संविधान का मान गणतंत्र दिवस हर भारतीय के दिल में देशभक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का गर्व भर देता है।26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एकता, जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 25, 2026

26 January Republic Day Wishes, Republic Day Quotes in Hindi, Inspirational Republic Day Quotes,

Republic day wishes 2025 image|फोटो सोर्स – Patrika.com

Republic Day Wishes 2026 in Hindi: तिरंगे के रंगों में लिपटा गर्व, संविधान की गरिमा और दिलों में देशभक्ति का जोश 77वां गणतंत्र दिवस 2026 हर भारतीय के लिए सम्मान, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। 26 जनवरी (26 January Republic Day Wishes)सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा, स्वतंत्र सोच और राष्ट्रीय एकजुटता का उत्सव है। यह दिन हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। इस खास मौके पर अपनों को भेजें ऐसे देशभक्ति से भरे संदेश, जो दिलों में भारत के लिए गर्व, प्रेम और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत कर दें।

Republic Day 2026: 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

तिरंगे की शान में रंग जाए हर अरमान,
गणतंत्र दिवस 2026 लाए खुशहाल हिंदुस्तान।
26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं

संविधान ने हमें हक़ दिए,
तिरंगे ने पहचान दी,
गणतंत्र दिवस 2026 पर
भारत होने का गर्व सलामती रहे।

ना सिर्फ एक तारीख,
ना सिर्फ एक पर्व,
26 जनवरी है
हमारे स्वाभिमान और संविधान का उत्सव।

लोकतंत्र की ताकत,
एकता की मिसाल,
गणतंत्र दिवस 2026 पर
भारत को मेरा शत-शत प्रणाम।

कलम से लिखी आज़ादी,
कानून से सजी पहचान,
26 जनवरी 2026
हर भारतीय की जान।

तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं,
ये करोड़ों सपनों की उड़ान है,
गणतंत्र दिवस 2026
भारत की नई पहचान है।

धर्म अलग, भाषा अलग,
फिर भी दिल एक है,
यही गणतंत्र की ताकत है,
यही मेरा भारत श्रेष्ठ है।

संविधान की स्याही में
शहीदों का खून है,
गणतंत्र दिवस 2026
हर भारतीय के लिए जूनून है।

ना झुकेंगे, ना रुकेंगे,
संविधान के रास्ते चलेंगे,
26 जनवरी 2026
भारत को और ऊंचा करेंगे।

आज नहीं तो कब,
हम नहीं तो कौन?
गणतंत्र दिवस 2026 पर
देश के लिए कुछ करने का लें प्रण।

Republic Day Quotes in Hindi: परिवार और दोस्तों के लिए गणतंत्र दिवस के प्रेरणादायक कोट्स

परिवार के साथ तिरंगे की शान मनाना ही असली गणतंत्र दिवस है। आप सभी को 26 जनवरी की शुभकामनाएं।

जिस घर में देशभक्ति की बात होती है, वहीं सच्चा भारत बसता है। Happy Republic Day!

परिवार की एकता और देश की अखंडता,यही गणतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

तिरंगे के नीचे एक परिवार, एक पहचान,गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

देश से प्यार करना हमने परिवार से सीखा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस मुबारक।

दोस्ती भी तिरंगे जैसी हो,हर रंग में गर्व और विश्वास। Happy Republic Day दोस्त!

देशभक्ति वो एहसास है, जो दोस्तों के साथ मनाने में और खास हो जाता है।

आओ दोस्तों, 26 जनवरी पर वादा करें,देश को हमेशा दिल से चाहेंगे।

तिरंगे की शान और दोस्तों का साथ,गणतंत्र दिवस हो तो ऐसा हो।

दोस्ती, आज़ादी और लोकतंत्र, तीनों पर हमें गर्व है। Happy Republic Day

ये भी पढ़ें

Republic Day 2026 Shayari: हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा…26 जनवरी पर दिल को देशभक्ति से भर देने वाली जोशीली शायरी
लाइफस्टाइल
republic Day Shayari 2026,26 January Shayari in Hindi,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Republic Day 2026

Updated on:

25 Jan 2026 05:00 pm

Published on:

25 Jan 2026 04:55 pm

Hindi News / Lifestyle News / Republic Day Wishes 2026: तिरंगे के रंगों में लिपटा गर्व…गणतंत्र दिवस पर अपनों को भेजें ये देशभक्ति से भरे मैसेज

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Republic Day 2026

Spring Diet Alert: वसंत ऋतु में ये चीजें खाना है फायदेमंद, ये बन सकती हैं नुकसानदेह, जानें आयुर्वेदिक विशेषज्ञों से

Foods to avoid in spring, What to eat in spring,
लाइफस्टाइल

Places in India Where Tourism Restricted: टूरिस्ट मैप पर मौजूद, लेकिन एंट्री नहीं, भारत की वो 4 जगहें जहां टूरिज्म पर है सरकारी रोक

Government banned tourist places in India, No-entry tourist places in India, Tourist places closed for public in India
लाइफस्टाइल

Kattu Ka Aata: व्रत में खाया जाने वाला ये आटा कब बन सकता है खतरनाक, ध्यान रहे ये बातें

Kattu Ka Aata side effects
लाइफस्टाइल

केले के पकने के ये संकेत बताते हैं कि इसे प्राकृतिक तरीके से नहीं पकाया गया

Chemical banana ripening,chemical banana
लाइफस्टाइल

सचिन तेंदुलकर की बेटी Sara Tendulkar को क्यों है इस कॉफी से खास प्यार? सेहत को मिलते हैं चौंकाने वाले फायदे

Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar Fitness,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.