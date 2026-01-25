Republic Day Wishes 2026: तिरंगे के रंगों में लिपटा गर्व…गणतंत्र दिवस पर अपनों को भेजें ये देशभक्ति से भरे मैसेज

Republic day wishes 2025 image|फोटो सोर्स – Patrika.com
Republic Day Wishes 2026 in Hindi: तिरंगे के रंगों में लिपटा गर्व, संविधान की गरिमा और दिलों में देशभक्ति का जोश 77वां गणतंत्र दिवस 2026 हर भारतीय के लिए सम्मान, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। 26 जनवरी (26 January Republic Day Wishes)सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा, स्वतंत्र सोच और राष्ट्रीय एकजुटता का उत्सव है। यह दिन हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। इस खास मौके पर अपनों को भेजें ऐसे देशभक्ति से भरे संदेश, जो दिलों में भारत के लिए गर्व, प्रेम और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत कर दें।
तिरंगे की शान में रंग जाए हर अरमान,
गणतंत्र दिवस 2026 लाए खुशहाल हिंदुस्तान।
26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं
संविधान ने हमें हक़ दिए,
तिरंगे ने पहचान दी,
गणतंत्र दिवस 2026 पर
भारत होने का गर्व सलामती रहे।
ना सिर्फ एक तारीख,
ना सिर्फ एक पर्व,
26 जनवरी है
हमारे स्वाभिमान और संविधान का उत्सव।
लोकतंत्र की ताकत,
एकता की मिसाल,
गणतंत्र दिवस 2026 पर
भारत को मेरा शत-शत प्रणाम।
कलम से लिखी आज़ादी,
कानून से सजी पहचान,
26 जनवरी 2026
हर भारतीय की जान।
तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं,
ये करोड़ों सपनों की उड़ान है,
गणतंत्र दिवस 2026
भारत की नई पहचान है।
धर्म अलग, भाषा अलग,
फिर भी दिल एक है,
यही गणतंत्र की ताकत है,
यही मेरा भारत श्रेष्ठ है।
संविधान की स्याही में
शहीदों का खून है,
गणतंत्र दिवस 2026
हर भारतीय के लिए जूनून है।
ना झुकेंगे, ना रुकेंगे,
संविधान के रास्ते चलेंगे,
26 जनवरी 2026
भारत को और ऊंचा करेंगे।
आज नहीं तो कब,
हम नहीं तो कौन?
गणतंत्र दिवस 2026 पर
देश के लिए कुछ करने का लें प्रण।
परिवार के साथ तिरंगे की शान मनाना ही असली गणतंत्र दिवस है। आप सभी को 26 जनवरी की शुभकामनाएं।
जिस घर में देशभक्ति की बात होती है, वहीं सच्चा भारत बसता है। Happy Republic Day!
परिवार की एकता और देश की अखंडता,यही गणतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।
तिरंगे के नीचे एक परिवार, एक पहचान,गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।
देश से प्यार करना हमने परिवार से सीखा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस मुबारक।
दोस्ती भी तिरंगे जैसी हो,हर रंग में गर्व और विश्वास। Happy Republic Day दोस्त!
देशभक्ति वो एहसास है, जो दोस्तों के साथ मनाने में और खास हो जाता है।
आओ दोस्तों, 26 जनवरी पर वादा करें,देश को हमेशा दिल से चाहेंगे।
तिरंगे की शान और दोस्तों का साथ,गणतंत्र दिवस हो तो ऐसा हो।
दोस्ती, आज़ादी और लोकतंत्र, तीनों पर हमें गर्व है। Happy Republic Day
