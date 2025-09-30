Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Breakup Rules: दिल तोड़ने के भी होते हैं नियम, जानिए कैसे ब्रेकअप करना माना जाता है सही

How To Do Breakup: रिलेशनशिप जितना खूबसूरत एहसास होता है, उससे बाहर निकलना यानी ब्रेकअप उतना ही मुश्किल फैसला हो सकता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ब्रेकअप करने के भी कुछ नियम (breakup rules) होते हैं?

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Sep 30, 2025

Breakup rules, How to breakup respectfully, Best way to breakup with someone, Healthy breakup tips, Breakup etiquette, Right way to end a relationship,

जानिए कैसे ब्रेकअप करना माना जाता है सही। (Image Source: Gemini AI)

Best Way To Breakup: ब्रेकअप करना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। व्यक्ति पर ब्रेकअप का असर तो पड़ता ही है, साथ ही ब्रेकअप करने के तरीके का प्रभाव भी पड़ता है। दयालुता और समझदारी से अलग होना न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि आपकी भावनात्मक भलाई के लिए जरूरी भी है। ऐसे में आज हम आपको ब्रेकअप करने के रूल्स के बारे में बताएंगे।

ईमानदारी के साथ बात करें

शांतिपूर्ण ब्रेकअप की कुंजी ईमानदार और सीधी बातचीत है। अपनी भावनाओं, चिंताओं और ब्रेकअप के कारणों को सम्मानपूर्वक व्यक्त करें और चीजों को कल पर ना टालें। इसके साथ ही अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें।

राइट लोकेशन एंड टाइम

ब्रेकअप पर बातचीत के लिए एक शांत, निजी माहौल चुनें। इसे सार्वजनिक रूप से या फोन पर करने से बचें। अपने साथी को आमने-सामने बातचीत का सम्मान दें, जहां आप दोनों बिना किसी व्यवधान के बात कर सकें और सुन सकें।

अपने साथी को सुनें और समझें

ब्रेकअप दोनों पार्टनर्स के लिए मुश्किल हो सकता है। एक अच्छा श्रोता बनें और सहानुभूति रखें। अपने साथी को अपनी भावनाओं, चिंताओं और सवालों को व्यक्त करने दें। बीच में टोकने या रक्षात्मक होने से बचें।

ब्लेम-गेम ना खेलें

ब्रेकअप के दौरान भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन शांत और संयमित रहना बेहद जरूरी है। याद रखें कि चीखना-चिल्लाना, अपमान करना या आक्रामकता किसी की मदद नहीं करेगी। अपनी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करें, चाहे वे शारीरिक हों या भावनात्मक, और अपने साथी पर दबाव डालने से बचें।

योजना बनाएं

अपने जीवन को अलग करने की योजना पर विचार करें। आपसी दोस्तों और ब्रेकअप के अन्य व्यावहारिक पहलुओं को आप कैसे संभालेंगे, इस पर चर्चा करें। एक स्पष्ट योजना बनाकर, आप भविष्य में गलतफहमियों और अतिरिक्त तनाव से बच सकते हैं।

स्पेस दें

ब्रेकअप के बाद, एक-दूसरे को स्पेस देना बहुत जरूरी है। लगातार संपर्क में रहने से बचें, खासकर अगर ब्रेकअप अभी-अभी हुआ हो। खुद को ठीक करने और अपनी भावनात्मक स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए समय निकालें।

सेल्फ लव

ब्रेकअप के बाद व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। इस समय का उपयोग आत्म-देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने और अपने जुनून को फिर से खोजने में करें। जरूरत पड़ने पर दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट से मदद लें। एक अध्याय का अंत एक खूबसूरत नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Lemon Black Salt Water: नींबू पानी में मिलाएं काला नमक, और देखें शरीर में होने वाले कमाल के बदलाव
लाइफस्टाइल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

रिलेशनशिप

Published on:

30 Sept 2025 06:07 pm

Hindi News / Lifestyle News / Breakup Rules: दिल तोड़ने के भी होते हैं नियम, जानिए कैसे ब्रेकअप करना माना जाता है सही

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संकल्प – 2028-29 तक पूरा छत्तीसगढ़ होगा बाल विवाह मुक्त

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संकल्प – 2028-29 तक पूरा छत्तीसगढ़ होगा बाल विवाह मुक्त
रायपुर

तौकीर के इशारे पर पथराव करने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश ताजिम दबोचा, अब तक 72 पहुंचे सलाखों के पीछे

बरेली

ट्रंप के Gaza Ceasefire Plan पर इस्लामिक देशों की मुहर, इजराइल खुशी से झूम उठा, अब हमास क्या करेगा ?

Gaza Ceasefire Plan
विदेश

Rajasthan: राजस्थान की MBBS स्टूडेंट की बांग्लादेश में संदिग्ध मौत, हॉस्टल के कमरे से मिला शव, परिवार सन्न

Rajasthani student dies in Bangladesh
झालावाड़

दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती, 509 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें आखिरी तारीख

SSC Head Constable Recruitment
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.