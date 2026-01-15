15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

IndiGo Sail Into 2026 sale: 1 रुपए में हवाई यात्रा का ऑफर, बच्चों से लेकर बड़ों तक… जानिए कैसे ले पाएंगे लाभ

IndiGo Sail Into 2026 sale: अगर आप 2026 में घूमने-फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। नए साल की शुरुआत को खास बनाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए “Sail Into 2026 सेल” लॉन्च की है।खास बात यह है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे सिर्फ 1 रुपये में हवाई सफर कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 15, 2026

IndiGo New Year Sale 2026, IndiGo cheap flight tickets, IndiGo infant fare ₹1,

IndiGo flight booking offer|फोटो सोर्स- Chatgpt

IndiGo Sail Into 2026 sale: नए साल की शुरुआत को खास बनाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए शानदार तोहफा पेश किया है। एयरलाइन ने ‘Sail Into 2026’ सेल लॉन्च की है, जिसके तहत बेहद कम कीमत में हवाई यात्रा का मौका मिल रहा है। इस ऑफर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी यात्री लाभ उठा सकते हैं, यहां तक कि 1 रुपये में टिकट मिलने की चर्चा ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। अगर आप भी सस्ते में फ्लाइट से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह सेल आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है।

डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टिकट बेहद किफायती

डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹1,499 रखी गई है ।इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट मात्र ₹4,499 से शुरू हो रहे हैं वहीं, प्रीमियम अनुभव चाहने वालों के लिए IndiGo Stretch कैटेगरी में चुनिंदा डोमेस्टिक रूट्स पर किराया ₹9,999 से शुरू होगा।

बच्चों के लिए सबसे खास ऑफर

परिवार के साथ यात्रा करने वालों के लिए यह सेल और भी फायदेमंद है, क्योंकि 0 से 24 महीने तक के शिशु डोमेस्टिक फ्लाइट में सिर्फ ₹1 के टोकन किराए पर सफर कर सकते हैं। हालांकि, इस ऑफर का लाभ तभी मिलेगा जब टिकट IndiGo की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए सीधे बुक किया जाए।

बुकिंग और यात्रा की तारीखें

  • बुकिंग पीरियड: 13 जनवरी से 16 जनवरी तक।
  • यात्रा अवधि: 20 जनवरी से 30 अप्रैल 2026।
  • शर्त: टिकट यात्रा की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले बुक होना चाहिए।

अतिरिक्त सुविधाओं पर भी भारी छूट

सिर्फ टिकट ही नहीं, बल्कि इंडिगो ने यात्रियों को कई ऐड-ऑन सर्विसेज पर भी बड़ा फायदा दिया है। इस सेल के तहत चुनिंदा सेवाओं पर 70% तक की छूट, प्री-पेड एक्स्ट्रा बैगेज पर 50% तक की बचत और स्टैंडर्ड सीट सिलेक्शन पर 15% तक की छूट दी जा रही है, जिससे यात्रा और भी किफायती बन जाती है।

क्यों न इस मौके को हाथ से जाने दें?

चाहे आप सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हों, फैमिली वेकेशन या बच्चों के साथ पहली फ्लाइट, इंडिगो की यह सेल आपके सफर को सस्ता, आसान और यादगार बना सकती है। यह ऑफर आज से लेकर 16 जनवरी तक उपलब्ध है, ऐसे में समय रहते इसका लाभ उठाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें

लीक हुए iQOO 15 Ultra के स्पेसिफिकेशन, 7000mAh बैटरी और इन-बिल्ट कूलिंग फैन के साथ होगी एंट्री?
टेक्नोलॉजी
iQOO 15 Ultra Price in India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 04:46 pm

Published on:

15 Jan 2026 04:41 pm

Hindi News / Lifestyle News / IndiGo Sail Into 2026 sale: 1 रुपए में हवाई यात्रा का ऑफर, बच्चों से लेकर बड़ों तक… जानिए कैसे ले पाएंगे लाभ

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Border 2 से डेब्यू कर रही ‘Anya Singh’, रियल लाइफ लुक्स ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Border 2 Anya Singh, Anya Singh lifestyle, Anya Singh fashion,
लाइफस्टाइल

स्किन के लिए बेस्ट टोनर? 14 दिन चावल का पानी लगाने के बाद दिखेगा फर्क

Skin Benefits of Rice Water, Rice Water for Skin, Rice Water Skin Care,
ब्यूटी टिप्स

Danger Urine Colour : खतरनाक पेशाब का रंग किस कलर का होता है? ऐसा यूरिन दिखे तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक उपाय

Danger Urine colour, Dark Yellow urine, red urine, peshab ka rang,
लाइफस्टाइल

पीरियड्स दर्द से राहत! चाय और कॉफी के अलावा ये ड्रिंक्स मददगार

period Pain Relief, Menstrual Pain Remedies, Period Cramps Solution,
लाइफस्टाइल

जब जेब हल्की थी लेकिन सपने बड़े थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा खाते थे शकरकंद

Sidharth Malhotra Sweet Potato Diet,Bollywood Fitness Inspiration
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.