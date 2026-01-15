IndiGo Sail Into 2026 sale: 1 रुपए में हवाई यात्रा का ऑफर, बच्चों से लेकर बड़ों तक… जानिए कैसे ले पाएंगे लाभ

IndiGo Sail Into 2026 sale: नए साल की शुरुआत को खास बनाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए शानदार तोहफा पेश किया है। एयरलाइन ने ‘Sail Into 2026’ सेल लॉन्च की है, जिसके तहत बेहद कम कीमत में हवाई यात्रा का मौका मिल रहा है। इस ऑफर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी यात्री लाभ उठा सकते हैं, यहां तक कि 1 रुपये में टिकट मिलने की चर्चा ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। अगर आप भी सस्ते में फ्लाइट से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह सेल आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है।