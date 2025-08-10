10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Saunf Vs Jeera Water: सौंफ पानी या जीरा पानी,स्वास्थ्य के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद है?

Saunf Vs Jeera Water: आजकल लोग अपने लाइफस्टाइल में कुछ देसी नुस्खों को शामिल करना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग सौंफ का पानी पीते हैं तो कुछ लोग जीरा पानी का सेवन करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौन सा सेहत के लिए ज्यादा असरदार है? तो आइए जानते..

भारत

MEGHA ROY

Aug 10, 2025

Detox drink, Jeera water, digestion problem, healthy tips,
Fennel water Vs Cumin water benefits

Saunf Vs Jeera Water Benefits: भारतीय रसोई सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर नहीं है बल्कि इसके मसाले सेहत के लिए किसी नेचरल औषधि से कम नहीं। खाने को खूबसूरत और स्वादिष्ट बनाने के लिए काली मिर्च, सौंफ, जीरा और मेथी दाना का इस्तेमाल होता है और आयुर्वेद में इनका विशेष महत्व है। खास बात यह है कि ये मसाले सिर्फ खाने में डालने के लिए ही नहीं बल्कि इनके पानी पीने से भी कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं।

आजकल लोग अपने लाइफस्टाइल में कुछ देसी नुस्खों को शामिल करना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग सौंफ का पानी पीते हैं तो कुछ लोग जीरा पानी का सेवन करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौन सा सेहत के लिए ज्यादा असरदार है? तो आइए जानते हैं दोनों के फायदों के बारे में और तय करते हैं कि कौन सा ज्यादा फायदेमंद है।

जीरा पानी (Cumin water)

जीरा पानी रसोई का एक ऐसा मसाला है जो सीधा सेहत बढ़ाने और पचाने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जीरा पानी पेट में बनने वाले पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है।

ये भी पढ़ें

Saunf Jeera Tea Benefits : हर सुबह एक कप सौंफ-जीरा का काढ़ा, वजन घटाएं और पाचन सुधारें
लाइफस्टाइल
Saunf Jeera Tea Benefits

जीरा पानी पीने के फायदे (Benefits of drinking cumin water)

  • गैस और ब्लोटिंग से राहत – जीरा पानी पेट की गैस को कम करता है और पेट फूलने की समस्या से राहत देता है।
  • एसिडिटी और अपच में असरदार – इसमें मौजूद एंटी-एसिड गुण पेट की जलन को शांत करते हैं।
  • कब्ज में राहत – जीरा में मौजूद फाइबर आंतों को साफ रखने में मदद करता है।
  • मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है – मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने से पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है और वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है।

सौंफ पानी (Fennel water)

सौंफ सिर्फ माउथ फ्रेशनर का काम नहीं करती, बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसका पानी शरीर को ठंडक देता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है।

सौंफ पानी के फायदे (Benefits of drinking fennel water)

  • पाचन सुधारता है – सौंफ का पानी पेट में होने वाली जलन, अपच और एसिडिटी में राहत देता है।
  • त्वचा को निखारता है – इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, जो स्किन को दाग-धब्बों से दूर रखते हैं और ग्लोइंग बनाते हैं।
  • पीरियड्स में आराम – सौंफ हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है और मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से भी आराम देती है।
  • डिटॉक्स का काम – यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, जिससे लिवर और किडनी स्वस्थ रहते हैं।

कौन है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद (Which is more beneficial for health fennel or cumin)

जीरा और सौंफ दोनों ही अपने-अपने तरीके से बेहद फायदेमंद और प्राकृतिक औषधि जैसे हैं।अगर आपको पाचन की दिक्कत, गैस, मोटापा या डायबिटीज है तो जीरा पानी बेहतर रहेगा।अगर आपको हार्मोनल इंबैलेंस, स्किन की समस्या या शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत है तो सौंफ पानी ज्यादा फायदेमंद होगा।आप चाहें तो दोनों का सेवन अलग-अलग दिनों में करें, ताकि दोनों के फायदे मिल सकें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Jeera Saunf Elaichi Water: रोजना सुबह खाली पेट जीरा, सौंफ और इलायची का पीना पीने से सेहत को मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे
लाइफस्टाइल
Jeera Saunf Elaichi Water

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

10 Aug 2025 09:48 am

Published on:

10 Aug 2025 09:30 am

Hindi News / Lifestyle News / Saunf Vs Jeera Water: सौंफ पानी या जीरा पानी,स्वास्थ्य के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद है?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.