Sleepy Girl Mocktail : नींद लाने वाला ये वायरल ड्रिंक क्या है, सच में करता है असर?

Tart cherry juice में melatonin और tryptophan होता है, जो नींद को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। कुछ छोटे अध्ययन बताते हैं कि इससे नींद की क्वालिटी और समय में सुधार हो सकता है। Magnesium शरीर में मसल्स रिलैक्सेशन, नर्व ट्रांसमिशन और तनाव कम करने में मदद करता है। अगर किसी को मैग्नीशियम की कमी है, तो यह नींद में सुधार ला सकता है। लेकिन सामान्य लोग, जिनमें कमी नहीं, उनके लिए सिर्फ मैग्नीशियम ही नींद जल्दी नहीं लाता।