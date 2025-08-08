Symptoms Of High Cholesterol: आंखों में सफेद रिंग या धुंधलापन? ये 5 लक्षण बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का इशारा हो सकते हैं

Symptoms Of High Cholesterol: अक्सर जब हम हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिल की बीमारियों, ब्लड प्रेशर या स्ट्रेस जैसी समस्याएं दिमाग में आती हैं। लेकिन सचाई यह है कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल सिर्फ दिल को ही नहीं, बल्कि आपकी आंखों को भी साफ-साफ चेतावनी देने लगता है। आंखें शरीर का वो आईना हैं, जिसमें कई बार अंदरूनी सेहत की झलक दिखाई दे जाती है। हालांकि आज के तेज रफ्तार भरे जीवन में लोग अपनी डाइट और आदतों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, जितना देना चाहिए। नतीजतन, खून में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) का स्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। अगर समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया, तो यह न सिर्फ हृदय रोग बल्कि आंखों में कई बदलावों की वजह भी बन सकता है। इन संकेतों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये शरीर में हो रहे गंभीर बदलावों की शुरुआती चेतावनी हो सकते हैं।