Symptoms Of High Cholesterol: आंखों में सफेद रिंग या धुंधलापन? ये 5 लक्षण बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का इशारा हो सकते हैं

Symptoms Of High Cholesterol: अक्सर जब हम हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिल की बीमारियों, ब्लड प्रेशर या स्ट्रेस जैसी समस्याएं दिमाग में आती हैं। लेकिन सचाई यह है कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल सिर्फ दिल को ही नहीं, बल्कि आपकी आंखों को भी साफ-साफ चेतावनी देने लगता है। आंखें शरीर का वो आईना हैं, जिसमें कई बार अंदरूनी सेहत की झलक दिखाई दे जाती है। हालांकि आज के तेज रफ्तार भरे जीवन में लोग अपनी डाइट और आदतों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, जितना देना चाहिए। नतीजतन, खून में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) का स्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। अगर समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया, तो यह न सिर्फ हृदय रोग बल्कि आंखों में कई बदलावों की वजह भी बन सकता है। इन संकेतों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये शरीर में हो रहे गंभीर बदलावों की शुरुआती चेतावनी हो सकते हैं।
लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने के बाद आंखों का थकना सामान्य है, लेकिन अगर बिना किसी खास वजह के आंखों में हमेशा भारीपन या थकान महसूस हो रही है, तो यह भी हाई कोलेस्ट्रॉल का असर हो सकता है।
जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो यह आंखों की छोटी-छोटी रक्त वाहिकाओं में रुकावट पैदा कर सकता है। इससे आंखों तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होती है, जिसके चलते विजन धुंधला हो सकता है।
अगर आपकी आंखों के पास कई दिनों से हल्की या तेज सूजन बनी हुई है, तो इसे केवल नींद की कमी या एलर्जी समझकर अनदेखा न करें। लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन, शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकती है।
आंखों के काले हिस्से यानी कॉर्निया के चारों ओर हल्का सफेद या पीले रंग का रिंग दिखना, ‘आर्कस सेनिलिस’ कहलाता है। यह अक्सर उन लोगों में देखा जाता है, जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से अधिक होता है।
हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण कई बार आंखों के आसपास या पलकों पर ‘ज़ैंथोमा’ नामक पीले रंग के छोटे-छोटे पैच या उभार बनने लगते हैं। यह शरीर में फैट डिपॉजिट्स के जमा होने का साफ संकेत है।