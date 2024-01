युवाओं में बदलाव लाने की शक्ति, बस कुछ करने का जुनून होना चाहिए

युवाओं की सोच को अखबार में उतारने के लिए पत्रिका की पहल संडे यूथ गेस्ट एडिटर के तहत आज की गेस्ट एडिटर सिया गोदिका हैं। आपने चेंजमेकर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आपको डायना अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है। आप जरूरतमंद लोगों को जूते दान करने की मुहिम से जुड़ी हुई हैं।

The passionate power of youth, the guarantee of change