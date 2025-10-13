Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Uric Acid: लाइफस्टाइल में ये बदलाव लाकर ऐसे कर सकते हैं यूरिक एसिड कम, जानें कितना है खतरनाक

How To Reduce Uric Acid: आजकल बदलती जीवनशैली और गलत खानपान की वजह से यूरिक एसिड की समस्या बहुत आम होती जा रही है। यह एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर में प्यूरिन नामक पदार्थ के टूटने से बनता है।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 13, 2025

Uric acid level, How to reduce uric acid, Uric acid symptoms, Uric acid causes, Uric acid normal range, Uric acid control tips, Uric acid diet, High uric acid problems,

How To Reduce uric acid (Image Source: Chatgpt)

Uric Acid Symptoms: यूरिक एसिड, जिसे चिकित्सकीय भाषा में हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है, तब होता है जब शरीर विशिष्ट खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में होने वाली प्यूरीन के टूटने की प्रक्रिया के माध्यम से अत्यधिक यूरिक एसिड का उत्पादन करता है। अनियंत्रित रहने पर, यह स्थिति गठिया और गुर्दे की समस्याओं सहित कई बीमारियों का कारण बन सकती है, जो गंभीर रूप से दर्दनाक हो सकती हैं और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।

भरपूर पानी पीना

पर्याप्त मात्रा में पानी पीना यूरिक एसिड के स्तर को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। गुर्दे, रक्त से यूरिक एसिड निकालने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, और फिर उसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। प्रतिदिन 8 से 12 गिलास पानी पीने से शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टलीकरण का जोखिम कम हो सकता है।

प्यूरीन युक्त खाद्य पदार्थों में कमी

खाद्य पदार्थों में मौजूद प्यूरीन टूटने की प्रक्रिया के दौरान यूरिक एसिड में बदल जाते हैं। यूरिक एसिड में कमी मुख्य रूप से उन खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने पर निर्भर करती है जिनमें प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है। लीवर, रेड मीट और विशिष्ट समुद्री खाद्य पदार्थों जैसे सार्डिन, एंकोवी और शेलफिश सहित अंग मांस का सेवन कम से कम करना चाहिए।

विटामिन सी

संतरे, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और कीवी जैसे विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ खाने से यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। चेरी और चेरी के रस में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी यौगिक, यूरिक एसिड के स्तर को कम करने और गठिया के लक्षणों के उपचार में इन्हें अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं।

रोजाना व्यायाम करें

मोटापा और अधिक वजन यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा देते हैं और गाउट होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा वजन कम करने से यूरिक एसिड का स्तर कम होता है और गुर्दे की कार्यप्रणाली बेहतर होती है। मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम जैसे पैदल चलना, तैरना और साइकिल चलाना आपकी प्राथमिक शारीरिक गतिविधियां होनी चाहिए।

शराब छोड़ें

यूरिक एसिड के स्तर को कम करने का सबसे तेज तरीका है शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना। यूरिक एसिड का उत्पादन तब बढ़ता है जब लोग उच्च मात्रा में चीनी युक्त खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनमें फ्रुक्टोज और हाई-फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Heart Blockage Symptoms: हार्ट ब्लॉकेज की पहली दस्तक, ये 6 संकेत जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं
स्वास्थ्य
heart blockage,chest pain,heart attack symptoms

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

13 Oct 2025 03:39 pm

Hindi News / Lifestyle News / Uric Acid: लाइफस्टाइल में ये बदलाव लाकर ऐसे कर सकते हैं यूरिक एसिड कम, जानें कितना है खतरनाक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Winter Healthy Tips: सर्दियों में क्या खाएं-पिएं कि ठंड पास भी न आए? पढ़िए ऐसे 5 सवालों पर एक्सपर्ट का जवाब

Superfoods For Winter,Winter health care, winter health care tips, winter healthy tips,
लाइफस्टाइल

Winter Vegetable Salad: सर्दी के मौसम में सलाद खाते हैं तो जानिए आपकी प्लेट में क्या-क्या होना चाहिए

Winter Season,Winter Vegetable Salad ,
लाइफस्टाइल

Wallet in Back Pocket Side Effects : पीछे की पॉकेट में वॉलेट रखना सही या गलत? जानिए रिसर्च क्या कहता है

Wallet in Back Pocket Side Effects, Back pain, neck pain, wallet kis pocket me rakhna chahiye,
लाइफस्टाइल

Laung For Heart: लौंग खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होने के चांसेज, शोध में दावा, जानिए कैसे करें सेवन

cloves,Cloves for heart health,Natural ways to lower cholesterol,Benefits of cloves
लाइफस्टाइल

Alcohol Safe Limit : कैसे एक बूंद शराब भी हो सकती है जानलेवा, WHO की रिपोर्ट पढ़कर रह जाएंगे हैरान

Alcohol Safe Limit
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.