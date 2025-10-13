Uric Acid: लाइफस्टाइल में ये बदलाव लाकर ऐसे कर सकते हैं यूरिक एसिड कम, जानें कितना है खतरनाक

Uric Acid Symptoms: यूरिक एसिड, जिसे चिकित्सकीय भाषा में हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है, तब होता है जब शरीर विशिष्ट खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में होने वाली प्यूरीन के टूटने की प्रक्रिया के माध्यम से अत्यधिक यूरिक एसिड का उत्पादन करता है। अनियंत्रित रहने पर, यह स्थिति गठिया और गुर्दे की समस्याओं सहित कई बीमारियों का कारण बन सकती है, जो गंभीर रूप से दर्दनाक हो सकती हैं और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।