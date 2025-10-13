Uric Acid: लाइफस्टाइल में ये बदलाव लाकर ऐसे कर सकते हैं यूरिक एसिड कम, जानें कितना है खतरनाक

How To Reduce uric acid (Image Source: Chatgpt)
Uric Acid Symptoms: यूरिक एसिड, जिसे चिकित्सकीय भाषा में हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है, तब होता है जब शरीर विशिष्ट खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में होने वाली प्यूरीन के टूटने की प्रक्रिया के माध्यम से अत्यधिक यूरिक एसिड का उत्पादन करता है। अनियंत्रित रहने पर, यह स्थिति गठिया और गुर्दे की समस्याओं सहित कई बीमारियों का कारण बन सकती है, जो गंभीर रूप से दर्दनाक हो सकती हैं और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना यूरिक एसिड के स्तर को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। गुर्दे, रक्त से यूरिक एसिड निकालने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, और फिर उसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। प्रतिदिन 8 से 12 गिलास पानी पीने से शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टलीकरण का जोखिम कम हो सकता है।
खाद्य पदार्थों में मौजूद प्यूरीन टूटने की प्रक्रिया के दौरान यूरिक एसिड में बदल जाते हैं। यूरिक एसिड में कमी मुख्य रूप से उन खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने पर निर्भर करती है जिनमें प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है। लीवर, रेड मीट और विशिष्ट समुद्री खाद्य पदार्थों जैसे सार्डिन, एंकोवी और शेलफिश सहित अंग मांस का सेवन कम से कम करना चाहिए।
संतरे, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और कीवी जैसे विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ खाने से यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। चेरी और चेरी के रस में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी यौगिक, यूरिक एसिड के स्तर को कम करने और गठिया के लक्षणों के उपचार में इन्हें अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं।
मोटापा और अधिक वजन यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा देते हैं और गाउट होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा वजन कम करने से यूरिक एसिड का स्तर कम होता है और गुर्दे की कार्यप्रणाली बेहतर होती है। मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम जैसे पैदल चलना, तैरना और साइकिल चलाना आपकी प्राथमिक शारीरिक गतिविधियां होनी चाहिए।
यूरिक एसिड के स्तर को कम करने का सबसे तेज तरीका है शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना। यूरिक एसिड का उत्पादन तब बढ़ता है जब लोग उच्च मात्रा में चीनी युक्त खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनमें फ्रुक्टोज और हाई-फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप शामिल हैं।
