Things Avoid To Use In Skin: चेहरे की चमक के चक्कर में न करें ये 7 गलतियां, वरना दिखने लगेगा बुरा असर

Common DIY skin mistakes|फोटो सोर्स – Grok
Things Avoid To Use In Skin: स्किन को लेकर हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा चमकदार, साफ और यंग नजर आए। इसके लिए लोग अलग-अलग तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घरेलू नुस्खे और स्किनकेयर रूटीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार बिना सही जानकारी के कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, जो स्किन की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसका असर त्वचा पर रूखापन, डलनेस और समय से पहले झुर्रियों के रूप में दिखाई देता है। आइए जानते हैं ऐसी 7 चीजों बारे में, जिनके इस्तेमाल से बचना चाहिए।
नींबू में नेचुरल एसिड (साइट्रिक एसिड) होता है, जो ब्लीचिंग जैसा असर करता है। पर जब इसे बिना किसी चीज में मिलाए सीधे चेहरे पर लगाया जाता है, तो यह स्किन को जला सकता है। खासकर जब आप धूप में निकलते हैं, तो टैनिंग और रैशेज की संभावना और भी बढ़ जाती है। स्किन के लिए नेचुरल होना हमेशा सेफ नहीं होता।
सर्दियों में लोग गरम तेल से मालिश करते हैं, लेकिन यही आदत अगर आप चेहरे पर अपनाते हैं, तो यह नुकसानदेह हो सकती है। गरम तेल स्किन के पोर्स को बंद कर सकता है, जिससे मुहांसे और ब्लैकहेड्स की समस्या हो सकती है। चेहरे के लिए हमेशा हल्का, ठंडा और नॉन-कॉमेडोजेनिक तेल चुनें, जो स्किन को ब्लॉक न करे।
अक्सर जब चेहरे पर अचानक पिंपल्स निकल आते हैं, तो कुछ लोग फौरन टूथपेस्ट लगाने की सलाह देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, टूथपेस्ट दांतों के लिए बना होता है, स्किन के लिए नहीं। इसमें फ्लोराइड, बेकिंग सोडा और मेंथॉल जैसे तत्व होते हैं जो त्वचा को बुरी तरह से चुभ सकते हैं। नतीजा? पिंपल तो शायद सूख जाए, लेकिन उसके साथ जलन, खुजली और लालपन की परेशानी भी मिल सकती है।
ऑयली स्किन से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग रबिंग अल्कोहल का सहारा लेते हैं, लेकिन यह स्किन की नेचुरल नमी को भी पूरी तरह हटा देता है। इससे त्वचा का बैरियर कमजोर होता है और स्किन संवेदनशील हो जाती है, जिससे बाद में और भी समस्याएं हो सकती हैं।
बॉडी लोशन आमतौर पर शरीर की मोटी स्किन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जब आप इन्हें चेहरे पर लगाते हैं, तो यह बहुत भारी महसूस हो सकते हैं और स्किन के पोर्स को बंद कर सकते हैं। इससे एक्ने और ऑयलीनेस की दिक्कत बढ़ सकती है। चेहरे के लिए अलग से बना मॉइस्चराइज़र ही सबसे बेहतर रहता है।
अगर आप सोचते हैं कि परफ्यूम या हेयर स्प्रे को चेहरे पर छिड़कना ठीक है, तो एक बार फिर सोचिए। इनमें एल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो स्किन को ड्राई कर सकती है और कई बार खुजली, जलन या लाल चकत्तों की वजह बन सकती है। चेहरे की नाज़ुक त्वचा पर इस तरह के उत्पादों का इस्तेमाल बिलकुल न करें।
बेबी ऑयल को अक्सर सॉफ्ट और जेंटल माना जाता है, लेकिन जब बात चेहरे की हो, तो यह आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकता है। इसका इस्तेमाल करने से ब्लैकहेड्स और एक्ने बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए इससे बचना ही बेहतर होता है।
