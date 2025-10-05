Things Avoid To Use In Skin: चेहरे की चमक के चक्कर में न करें ये 7 गलतियां, वरना दिखने लगेगा बुरा असर

Things Avoid To Use In Skin: स्किन को लेकर हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा चमकदार, साफ और यंग नजर आए। इसके लिए लोग अलग-अलग तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घरेलू नुस्खे और स्किनकेयर रूटीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार बिना सही जानकारी के कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, जो स्किन की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसका असर त्वचा पर रूखापन, डलनेस और समय से पहले झुर्रियों के रूप में दिखाई देता है। आइए जानते हैं ऐसी 7 चीजों बारे में, जिनके इस्तेमाल से बचना चाहिए।