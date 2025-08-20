Patrika LogoSwitch to English

Tomato For Skin Care: टमाटर का रस कर सकता है स्किन को ब्राइट, जानें इस्तेमाल करने के आसान तरीके

Tomato For Skin Care: निखार और सुंदरता लाने के लिए महंगे-महंगे प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इससे स्किन पर इंफेक्शन और साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। ऐसे समय में घरेलू नुस्खे अपनाना फायदेमंद हो सकता है। टमाटर से बना होममेड फेस पैक इसमें बेहद असरदार साबित हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 20, 2025

Tomato For Skin Care: पॉल्यूशन, धूल-मिट्टी और धूप के कारण हमारी स्किन अपनी चमक खो देती है, जिससे चेहरा डल दिखने लगता है और दाग-धब्बे भी नजर आने लगते हैं। ऐसे में लोग चेहरे पर निखार और सुंदरता लाने के लिए महंगे-महंगे प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इससे स्किन पर इंफेक्शन और साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। ऐसे समय में घरेलू नुस्खे अपनाना फायदेमंद हो सकता है। टमाटर से बना होममेड फेस पैक इसमें बेहद असरदार साबित हो सकता है क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C और लाइकोपीन त्वचा को अंदर से ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं। साथ ही यह स्किन से टैनिंग और डलनेस दूर करके नेचुरल ब्राइटनेस लाता है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कैसे आप घर पर ही बिना किसी खर्च के टमाटर को अपनी स्किनकेयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं।

ग्लोइंग स्किन के लिए टमाटर के फायदे (Benefits of applying tomato on face)

स्किन को ग्लोइंग बनाता है

टमाटर का जूस चेहरे से डेड सेल्स हटाकर नैचुरल ब्राइटनेस लाता है। हफ्ते में 2 बार टमाटर का फेस पैक लगाने से स्किन निखरी और मुलायम दिखती है।

दाग-धब्बे और पिंपल्स घटाता है

टमाटर में एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मुंहासों और दाग-धब्बों को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। इसे स्क्रब या फेस मास्क के रूप में लगाना काफी फायदेमंद होता है।

ऑयली स्किन वालों के लिए वरदान

अगर आपकी स्किन बहुत तैलीय है तो टमाटर का मास्क अतिरिक्त तेल को सोख लेता है। खासकर मेकअप से पहले टमाटर का पैक लगाने से चेहरे पर ऑयल कंट्रोल रहता है और मेकअप ज्यादा देर तक टिकता है।

Tomato Face Pack: कैसे बनाएं टमाटर फेस पैक?

  • एक टमाटर को काटकर ग्राइंड कर लें।
  • इसमें 1–2 चम्मच बेसन डालकर पेस्ट बना लें।
  • चाहें तो थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं।
  • पेस्ट को 10 मिनट फ्रिज में ठंडा होने दें।
  • चेहरा धोकर सूखा लें और पैक लगाएं।
  • 20 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

20 Aug 2025 10:03 am

Hindi News / Lifestyle News / Tomato For Skin Care: टमाटर का रस कर सकता है स्किन को ब्राइट, जानें इस्तेमाल करने के आसान तरीके

