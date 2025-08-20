Tomato For Skin Care: टमाटर का रस कर सकता है स्किन को ब्राइट, जानें इस्तेमाल करने के आसान तरीके

Tomato For Skin Care: पॉल्यूशन, धूल-मिट्टी और धूप के कारण हमारी स्किन अपनी चमक खो देती है, जिससे चेहरा डल दिखने लगता है और दाग-धब्बे भी नजर आने लगते हैं। ऐसे में लोग चेहरे पर निखार और सुंदरता लाने के लिए महंगे-महंगे प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इससे स्किन पर इंफेक्शन और साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। ऐसे समय में घरेलू नुस्खे अपनाना फायदेमंद हो सकता है। टमाटर से बना होममेड फेस पैक इसमें बेहद असरदार साबित हो सकता है क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C और लाइकोपीन त्वचा को अंदर से ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं। साथ ही यह स्किन से टैनिंग और डलनेस दूर करके नेचुरल ब्राइटनेस लाता है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कैसे आप घर पर ही बिना किसी खर्च के टमाटर को अपनी स्किनकेयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं।