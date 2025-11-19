अगर आप भी प्रदूषण से राहत के लिए ट्रिप कर रहे हैं प्लान, तो जानिए आपके लिए किस डेस्टिनेशन पर जाना होगा मजेदार

दिवाली के बाद देश के ज्यादातर शहर (दिल्ली-मुंबई) धुएं और स्मॉग की चादर में लिपट गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में यह 453, वजीरपुर में 423 और द्वारका में 417 तक पहुंच गया। नोएडा में AQI 350 के ऊपर रहा और मुंबई में भी स्थिति चिंताजनक रही, जहां AQI लगभग 160 रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी शहर भी इससे बच नहीं पाए, देहरादून में AQI 218 और नैनीताल में 164 रहा। तो वहीं भारत में कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां हवा अब भी एकदम ताजा है। इन जगहों का AQI 30 से भी नीचे है। ऐसे में आपके लिए भारत के इन पांच छिपे हुए स्वर्गीय स्थलों को जानना जरूरी है। प्रदूषण से दूर ये शहर वीकेंड ट्रिप के लिए आदर्श हैं। इन सभी शहरों का AQI लेवल बहुत कम है, यानी हवा काफी साफ है।