7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Raksha Bandhan Special Sweets: भाई को खिलाएं प्यार की मिठास, रक्षाबंधन पर ट्राय करें ये 5 पारंपरिक स्वीट्स

Raksha Bandhan Special Sweets: रक्षाबंधन के खास दिन पर भाई-बहन के रिश्ते का प्यार बंधन के रूप में दिखता है। ऐसे में इस दिन को और भी खास बनाने के लिए घर पर बनाएं कुछ पारंपरिक स्वीट्स, जो भाई को भी बेहद पसंद आएंगे। जानिए यहां कुछ ट्रेडिशनल स्वीट्स की रेसिपी।

भारत

MEGHA ROY

Aug 07, 2025

Raksha bandhan special food, रक्षाबंधन के खास मौके पर बनाएं खास मिठाई,Traditional sweets for Raksha Bandhan, Raksha Bandhan,
Easy sweets recipes for Rakhi फोटो सोर्स – metaAI


Raksha Bandhan Special Sweets Recipe:रक्षाबंधन का नाम सुनते ही मन में एक अलग-सी खुशी आ जाती है। ये वो दिन होता है जब बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार से राखी बांधती है और भाई उसे हमेशा साथ निभाने का वादा करता है। यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि यह भाई-बहन के रिश्ते का एक अनोखा अहसास है। यह त्योहार हर साल आता है और हर साल रिश्ते में कुछ नया घोल जाता है जैसे थोड़ा सा प्यार, समझ और मिठास।

रसगुल्ला

रसगुल्ला भारत की मशहूर मिठाइयों में से एक है। इसे 'रोसोगोला' भी कहा जाता है। यह छेना या पनीर से बनाई जाती है। इसकी खासियत इसकी नरमी और बनावट है। यह मिठाई हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। ये अपनी कोमलता से सबका दिल जीत लेती है।

ये भी पढ़ें

Raksha Bandhan 2025: राशि के अनुसार बांधे राखी और बदलें किस्मत, जानें कौन सा रंग आपके भाई को बनाएगा भाग्यशाली
धर्म/ज्योतिष
Raksha Bandhan 2025, tie this color Rakhi, zodiac rakhi for brother,

रेसिपी

सबसे पहले दूध को उबालें और फिर उसमें नींबू का रस या सिरका डालकर उसे फाड़ लें। जब दूध से छेना अलग हो जाए, तो उसे छानकर अच्छी तरह से पानी निकाल दें और नरम गूंथ लें। इसके बाद उस छेने से छोटी-छोटी गोलियां तैयार करें। एक पैन में पानी और चीनी डालकर चाशनी बनाएं और उसमें तैयार गोलियां डाल दें। अब बर्तन को ढककर मध्यम आंच पर तब तक उबालें जब तक रसगुल्ले फूलकर अपने आकार से दोगुने न हो जाएं।

मिल्क केक बर्फी

मिल्क केक बर्फी उन पारंपरिक मिठाइयों में से है, जो हर त्योहार की शान मानी जाती है। इसे बनाने में जितना समय लगता है, उतना ही यह स्वादिष्ट भी होता है। यह घी और दूध से बनाई जाने वाली मिठाई है। इसकी खासियत इसकी सादगी है, क्योंकि इसे ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

रेसिपी

सबसे पहले कढ़ाई में दूध को उबालकर लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लें। जब दूध आधा रह जाए, तो उसमें थोड़ा-सा घी और चीनी डालकर पकाना जारी रखें। धीरे-धीरे जब मिश्रण हल्का ब्राउन रंग का होने लगे, तब उसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अंत में इस मिश्रण को एक चिकनाई लगी थाली में फैलाकर सेट होने के लिए छोड़ दें।

काजू कतली

काजू कतली ऐसी मिठाई है जो सभी को पसंद होती है। इसे 'काजू बर्फी' भी कहा जाता है। इसे काजू, घी और चीनी से बनाया जाता है। इसे सिल्वर के वर्क से सजाया जाता है। यह जितनी सिंपल दिखती है, उतनी ही स्वादिष्ट भी होती है। इसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं।

रेसिपी

सबसे पहले काजू को अच्छी तरह बारीक पीस लें ताकि वह पाउडर की तरह हो जाए। फिर एक कढ़ाई में पानी और चीनी डालकर हल्की चाशनी तैयार करें। जब चाशनी बन जाए, तो उसमें काजू पाउडर डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं ताकि मिश्रण गाढ़ा होकर एकसार हो जाए। जब यह मिश्रण थिक हो जाए और पैन छोड़ने लगे, तो इसे एक चिकनाई लगी थाली में फैलाएं। ठंडा होने पर मनचाहे आकार में काट लें और सर्व करें।


गुलाब जामुन

गुलाब जामुन उन मिठाइयों में से है जिसकी खुशबू और मिठास लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। यह एक ऐसी पारंपरिक मिठाई है जो हर उम्र के लोगों को बहुत पसंद आती है। यह दूध, मावा, चीनी, घी और मैदे जैसी साधारण चीजों से बन जाती है।

रेसिपी

सबसे पहले खोया, थोड़ा मैदा और बेकिंग सोडा मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। फिर उस आटे की छोटी-छोटी गोलियां बना लें। अब इन गोलियों को धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। आखिर में, इन्हें तैयार चाशनी में भिगोकर कुछ देर रख दें और फिर गरमा गरम सर्व करें।




ये भी पढ़ें

Raksha Bandhan 2025: महिलाएं भाई के अलावा और किसको बांध सकती हैं राखी, ज्योतिष ने बताए रक्षा बंधन के नियम
त्योहार
Raksha Bandhan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

07 Aug 2025 12:50 pm

Published on:

07 Aug 2025 12:43 pm

Hindi News / Lifestyle News / Raksha Bandhan Special Sweets: भाई को खिलाएं प्यार की मिठास, रक्षाबंधन पर ट्राय करें ये 5 पारंपरिक स्वीट्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.