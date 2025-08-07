Raksha Bandhan Special Sweets: भाई को खिलाएं प्यार की मिठास, रक्षाबंधन पर ट्राय करें ये 5 पारंपरिक स्वीट्स

Raksha Bandhan Special Sweets Recipe:रक्षाबंधन का नाम सुनते ही मन में एक अलग-सी खुशी आ जाती है। ये वो दिन होता है जब बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार से राखी बांधती है और भाई उसे हमेशा साथ निभाने का वादा करता है। यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि यह भाई-बहन के रिश्ते का एक अनोखा अहसास है। यह त्योहार हर साल आता है और हर साल रिश्ते में कुछ नया घोल जाता है जैसे थोड़ा सा प्यार, समझ और मिठास।
रसगुल्ला भारत की मशहूर मिठाइयों में से एक है। इसे 'रोसोगोला' भी कहा जाता है। यह छेना या पनीर से बनाई जाती है। इसकी खासियत इसकी नरमी और बनावट है। यह मिठाई हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। ये अपनी कोमलता से सबका दिल जीत लेती है।
सबसे पहले दूध को उबालें और फिर उसमें नींबू का रस या सिरका डालकर उसे फाड़ लें। जब दूध से छेना अलग हो जाए, तो उसे छानकर अच्छी तरह से पानी निकाल दें और नरम गूंथ लें। इसके बाद उस छेने से छोटी-छोटी गोलियां तैयार करें। एक पैन में पानी और चीनी डालकर चाशनी बनाएं और उसमें तैयार गोलियां डाल दें। अब बर्तन को ढककर मध्यम आंच पर तब तक उबालें जब तक रसगुल्ले फूलकर अपने आकार से दोगुने न हो जाएं।
मिल्क केक बर्फी उन पारंपरिक मिठाइयों में से है, जो हर त्योहार की शान मानी जाती है। इसे बनाने में जितना समय लगता है, उतना ही यह स्वादिष्ट भी होता है। यह घी और दूध से बनाई जाने वाली मिठाई है। इसकी खासियत इसकी सादगी है, क्योंकि इसे ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
सबसे पहले कढ़ाई में दूध को उबालकर लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लें। जब दूध आधा रह जाए, तो उसमें थोड़ा-सा घी और चीनी डालकर पकाना जारी रखें। धीरे-धीरे जब मिश्रण हल्का ब्राउन रंग का होने लगे, तब उसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अंत में इस मिश्रण को एक चिकनाई लगी थाली में फैलाकर सेट होने के लिए छोड़ दें।
काजू कतली ऐसी मिठाई है जो सभी को पसंद होती है। इसे 'काजू बर्फी' भी कहा जाता है। इसे काजू, घी और चीनी से बनाया जाता है। इसे सिल्वर के वर्क से सजाया जाता है। यह जितनी सिंपल दिखती है, उतनी ही स्वादिष्ट भी होती है। इसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं।
सबसे पहले काजू को अच्छी तरह बारीक पीस लें ताकि वह पाउडर की तरह हो जाए। फिर एक कढ़ाई में पानी और चीनी डालकर हल्की चाशनी तैयार करें। जब चाशनी बन जाए, तो उसमें काजू पाउडर डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं ताकि मिश्रण गाढ़ा होकर एकसार हो जाए। जब यह मिश्रण थिक हो जाए और पैन छोड़ने लगे, तो इसे एक चिकनाई लगी थाली में फैलाएं। ठंडा होने पर मनचाहे आकार में काट लें और सर्व करें।
गुलाब जामुन उन मिठाइयों में से है जिसकी खुशबू और मिठास लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। यह एक ऐसी पारंपरिक मिठाई है जो हर उम्र के लोगों को बहुत पसंद आती है। यह दूध, मावा, चीनी, घी और मैदे जैसी साधारण चीजों से बन जाती है।
सबसे पहले खोया, थोड़ा मैदा और बेकिंग सोडा मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। फिर उस आटे की छोटी-छोटी गोलियां बना लें। अब इन गोलियों को धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। आखिर में, इन्हें तैयार चाशनी में भिगोकर कुछ देर रख दें और फिर गरमा गरम सर्व करें।