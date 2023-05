इंटरनेट यूज करने वाले वृद्ध इस बिमारी से रह सकते हैं दूर, जानें यहां

Using Internet Protects Older Adults: अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के रोजाना के 'गुड मॉर्निंग या मोटिवेशनल मेसेजेस' से परेशान हो जाते हैं तो रूकिये और एक बार सोचिये की उनका इंटरनेट यूज करना उनकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार बढ़ती उम्र के लोगों (वृद्ध ) द्वारा इंटरनेट का नियमित उपयोग उनमें डिमेंशिया के जोखिम को कम कर सकता है।

Internet Use Among Older People May Have a Protective Effect Against Dementia, Says Study