Viral Trend: Stress-Free Scrolling! क्या है Bloomscrolling, जिसे लोग बना रहे हैं अपनी सेल्फ-हीलिंग थेरैपी?

Viral Trend: आज की सोशल मीडिया लाइफ में जहां डूमस्क्रोलिंग हमें चिंता और तनाव में डाल देती है, वहीं लोग अब एक नए ट्रेंड की ओर मुड़ रहे हैं Bloomscrolling। यह एक ऐसा स्क्रॉलिंग पैटर्न है जिसमें लोग जानबूझकर सिर्फ पॉजिटिव, खूबसूरत और हीलिंग कंटेंट देखते हैं ताकि दिमाग को शांति मिले और मूड बेहतर हो। कई यूजर्स का कहना है कि यह उनके लिए एक तरह की सेल्फ-हीलिंग थेरपी बन गई है, जो तनाव को कम करके मन में हल्कापन लाती है।