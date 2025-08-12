Weightlifter Daadi Roshni Devi: 70 की उम्र में 70 किलो वजन! कौन है वेटलिफ्टर दादी, डाइट में खाती हैं ये चीजें

Weightlifter Daadi Roshni Devi: बढ़ती उम्र में हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। अधिकतर लोगों को 70 के बाद चलने-फिरने में भी मुश्किल का सामना करना पडता हैं। लेकिन हरियाणा की रहने वाली 70 वर्षीय रोशनी देवी संगवान ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। यह दादी इतनी मजबूत हैं कि 70 किलो तक वजन आसानी से उठा लेती हैं और युवा भी देखकर हैरान रह जाते हैं। आज वह फिटनेस की दुनिया में मिसाल बन चुकी हैं।