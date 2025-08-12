12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Weightlifter Daadi Roshni Devi: 70 की उम्र में 70 किलो वजन! कौन है वेटलिफ्टर दादी, डाइट में खाती हैं ये चीजें

Weightlifter Daadi Roshni Devi: हरियाणा की 70 साल की दादी उम्र की परवाह किए बिना जिम में 70 किलो वजन उठाती हैं। शाकाहारी डाइट और बेटे की ट्रेनिंग से वह आज फिटनेस की मिसाल बन चुकी हैं। जानिए उनकी प्रेरणादायक कहानी।

भारत

Dimple Yadav

Aug 12, 2025

Weightlifter Daadi Roshni Devi
Weightlifter Daadi Roshni Devi (photo- insta @weightliftermummy)

Weightlifter Daadi Roshni Devi: बढ़ती उम्र में हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। अधिकतर लोगों को 70 के बाद चलने-फिरने में भी मुश्किल का सामना करना पडता हैं। लेकिन हरियाणा की रहने वाली 70 वर्षीय रोशनी देवी संगवान ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। यह दादी इतनी मजबूत हैं कि 70 किलो तक वजन आसानी से उठा लेती हैं और युवा भी देखकर हैरान रह जाते हैं। आज वह फिटनेस की दुनिया में मिसाल बन चुकी हैं।

परिवार और जिंदगी

रोशनी देवी मूल रूप से हरियाणा की हैं, लेकिन साल 2009 से दिल्ली में रह रही हैं। उनके तीन बच्चे हैं, दो बेटे और एक बेटी। बड़ा बेटा हरियाणा में रहता है, जबकि छोटा बेटा दिल्ली में उनके साथ है। बेटी लखनऊ में रहती है। परिवार के साथ-साथ रोशनी देवी अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखती हैं।

डाइट में खाती हैं ये चीजें

रोशनी देवी पूरी तरह से शाकाहारी है। इसके बावजूद इनका शरीर बेहद मजबूत है। वह अपनी डाइट में खासतौर पर प्रोटीन का ध्यान रखती हैं। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स जैसी चीजें उनकी रोजमर्रा का हिस्सा हैं। दिलचस्प बात यह है कि वह कभी-कभी समोसे जैसे पसंदीदा स्नैक्स भी खा लेती हैं, लेकिन बैलेंस डाइट को हमेशा ध्यान में रखती हैं।

रोजाना वर्कआउट

रोशनी देवी के लिए वर्कआउट उनकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। वह कभी भी अपना वर्कआउट मिस नहीं करतीं। जिम जाना उनके लिए आदत बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि उनके अंगूठे के पास की एक उंगली सही से मुड़ती नहीं, फिर भी वह 60-70 किलो तक वजन आसानी से उठा लेती हैं।

फिटनेस का जुनून

रोशनी देवी कहती हैं कि उम्र का कोई बहाना नहीं। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो रोजाना एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। उनका यह फिटनेस जुनून उनके बेटे अजय से आया है, जो एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हैं। अजय अपनी मां के वर्कआउट और डाइट का खास ध्यान रखते हैं।

लाइफस्टाइल

Updated on:

12 Aug 2025 02:19 pm

Published on:

12 Aug 2025 02:15 pm

Hindi News / Lifestyle News / Weightlifter Daadi Roshni Devi: 70 की उम्र में 70 किलो वजन! कौन है वेटलिफ्टर दादी, डाइट में खाती हैं ये चीजें

