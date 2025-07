Prevent Alzheimer’s : हफ्ते में सिर्फ 2 अंडे बचा सकते हैं आपकी याददाश्त खोने से, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

How Many Eggs Per Week to Prevent Alzheimer’s : क्या आप जानते हैं कि हफ्ते में सिर्फ दो अंडे खाना आपके दिमाग के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। अंडे जिन्हें हम हमेशा से एक सुपरफूड मानते आए हैं। अब एक नई रिसर्च के बाद और भी खास हो गए हैं। पहले लोग कोलेस्ट्रॉल की चिंता में अंडे कम खाते थे खासकर दिल के मरीज। लेकिन अब ये सोच बदल रही है। नई रिसर्च कहती है कि अगर आप हफ्ते में दो या उससे ज्यादा अंडे खाते हैं तो अल्जाइमर (याददाश्त खोने) जैसी भयानक बीमारी का खतरा काफी कम हो सकता है। यह सिर्फ एक डाइट टिप नहीं बल्कि अपने दिमाग को तेज रखने और भूलने की बीमारी को दूर भगाने का एक आसान तरीका है।