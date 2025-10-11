Ghost Flowers: कहीं आपके घर में तो नहीं उग रहा भूतिया फूल? जानें क्या है इसकी कहानी

सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाने के बजाय, भूतिया फूल एक बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। अपने पोषण ये फूल भूमिगत फफूंद का उपयोग करते हैं। ये फफूंद पेड़ों की जड़ों से जुड़े होते हैं और पोषक तत्वों के आदान-प्रदान में मदद करते हैं। भूतिया फूल, नेचर से कार्बन और पोषक तत्व चुराकर जंगल के नेटवर्किंग सिस्टम में परजीवी की तरह रहते हैं। उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वे घने, अंधेरे जंगलों में पनपते हैं।