Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Ghost Flowers: कहीं आपके घर में तो नहीं उग रहा भूतिया फूल? जानें क्या है इसकी कहानी

Ghost Flower Meaning: प्रकृति में ऐसे कई पौधे हैं जो अपनी अनोखी बनावट और रहस्यमयी गुणों के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। भूत फूल (Ghost Flower) या इंडियन पाइप (Indian Pipe) उन्हीं में से एक है।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 11, 2025

Ghost Flower, Indian Pipe flower, Monotropa uniflora, Ghost Flower meaning, Ghost Flower healing properties, Ghost Flower benefits, Ghost Flower uses, Spiritual healing flower,

क्या है भूतिया फूल, कैसे होते हैं फायदेमंद। (Image Source: Chatgpt)

Ghost Flower Benefits: भूतिया फूल प्रकृति के सबसे मनमोहक और खूबसूरत पौधों में से एक हैं, जो अपने भूतिया हल्के सफेद रंग और सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रहने की अनोखी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये वानस्पतिक 'भूत' छायादार जंगलों में दिखाई देते हैं।

भूत फूल क्या है?

घोस्ट फ्लावर 'मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा' का सामान्य नाम है, जिसे 'घोस्ट प्लांट', 'इंडियन पाइप प्लांट', 'कॉर्प्स प्लांट' या 'आइस प्लांट' भी कहा जाता है। सामान्य हरे पौधों के विपरीत, घोस्ट फ्लावर लगभग हमेशा शुद्ध सफेद या गुलाबी-सफेद होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। हालांकि, कुछ दुर्लभ पौधे लाल रंग के भी होते हैं।

क्लोरोफिल के बिना भूत पुष्प कैसे जीवित रहते हैं?

सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाने के बजाय, भूतिया फूल एक बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। अपने पोषण ये फूल भूमिगत फफूंद का उपयोग करते हैं। ये फफूंद पेड़ों की जड़ों से जुड़े होते हैं और पोषक तत्वों के आदान-प्रदान में मदद करते हैं। भूतिया फूल, नेचर से कार्बन और पोषक तत्व चुराकर जंगल के नेटवर्किंग सिस्टम में परजीवी की तरह रहते हैं। उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वे घने, अंधेरे जंगलों में पनपते हैं।

भूतिया फूल के फायदे

मानसिक शांति के लिए उपयोगी

पारंपरिक हर्बल उपचारों में Ghost Flower को मन को शांत करने, तनाव कम करने और चिंता घटाने में मददगार माना जाता है।

नींद और भावनात्मक संतुलन

यह प्राकृतिक रूप से मन को रिलैक्स करता है और नींद की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है।

प्राकृतिक दर्द निवारक

पुराने समय में इसे सिरदर्द, नर्व पेन और मानसिक थकान कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

आध्यात्मिक ऊर्जा

माना जाता है कि Ghost Flower ध्यान और आत्मिक जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। इसे शांति का प्रतीक भी कहा जाता है।

कब उगते हैं भूतिया फूल

अपने आकर्षक रूप के बावजूद, भूतिया फूलों को घर पर लगाना लगभग असंभव है। क्योंकि, उनका अस्तित्व एक विशिष्ट भूमिगत कवक नेटवर्क पर निर्भर करता है जो कई बगीचों में मिलना मुश्किल है। इन्हें जंगल में सबसे ज्यादा जहां गर्मियों या शुरुआती पतझड़ में खिलते देखा जा सकता है। इनके हल्के तने पत्तों के ढेर से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं।

ये भी पढ़ें

Post Diwali Detox Drink: खुशी-खुशी में ज्यादा खा लिए मिठाई? अब इन नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स से करें शरीर को साफ
लाइफस्टाइल
Post Diwali detox drinks Diwali detox remedies Natural , detox drinks after festival

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

11 Oct 2025 04:49 pm

Hindi News / Lifestyle News / Ghost Flowers: कहीं आपके घर में तो नहीं उग रहा भूतिया फूल? जानें क्या है इसकी कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Pimple Free Diwali: दिवाली से पहले ऐसे पा सकते है नेचुरल ग्लो, आज से ही शुरू करें ये स्किन केयर स्टेप्स

Pimple prevention, Diwali skincare, healthy skin tips, glowing skin,
ब्यूटी टिप्स

कौन है Prashant Kishore की पत्नी जाह्नवी दास, कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

Prashant Kishore wife Jahnavi Das
लाइफस्टाइल

Depression in Youth: भारत के 8 प्रमुख शहरों में सर्वेक्षण, क्यों 70% युवा हो रहे हैं डिप्रेशन का शिकार?

Youth mental health India,Teen depression statistics India
स्वास्थ्य

Munching या Stress Eating? जानें कब है आपकी स्नैकिंग हेल्दी और कब खतरनाक!

Munching vs Stress Eating, Healthy snacking habits, Stress eating tips, Mindless eating, Emotional eating, Snack smart,
लाइफस्टाइल

पहली बार किसी भारतीय महिला ने जीता Mrs Universe का ताज, जानिए कौन हैं शेरी सिंह!

Sherry Singh Biography
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.