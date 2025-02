2 मिनट में आ जाएगी नींद, आर्मी वाले अपनाते हैं इसे, जानें आप

रिलैक्स एंड विन: चैंपियनशिप परफॉर्मेंस किताब में जिक्र रिलैक्स एंड विन: चैंपियनशिप परफॉर्मेंस” (Relax and Win: Championship Performance) किताब के लेखक लौयड बड विंटर ने इस किताब में एक बेहद प्रभावशाली सोने की ट्रिक का जिक्र किया है, जिसे अमेरिकी सेना के सैनिक भी अपनाते हैं। इस ट्रिक की मदद से सैनिक केवल दो मिनट में गहरी नींद में उतर जाते हैं, जिससे वे कठिन हालात में भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आराम से सो सकते हैं।

क्या होती है मिलिट्री स्लीपिंग टेक्निक? : What is military sleeping technique? मिलिट्री स्लीपिंग टेक्निक(sleeping technique) एक विशेष तरीका है जिसे अमेरिकी सेना के सैनिकों ने विकसित किया था ताकि वे जल्दी सो सकें, खासकर कठिन और तनावपूर्ण स्थितियों में। यह तरीका शारीरिक और मानसिक शांति पाने के लिए प्रशिक्षित करता है, जिससे आपको सोने में कोई रुकावट नहीं होती। इसे 2 मिनट के भीतर नींद में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्या तरीका है मिलिट्री स्लीपिंग टेक्निक का : What is the method of military sleeping technique आराम से लेटे: सबसे पहले, आराम से अपनी पीठ के बल बिस्तर पर लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपका शरीर पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में हो। हाथ-पैर सीधे रखें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें।

मांसपेशियों को आराम दें: सबसे पहले, अपने चेहरे और गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। गहरी सांस लें और पूरी तरह से अपनी आंखों और चेहरे की मांसपेशियों को आराम दें। अपनी जबड़े और होंठ को ढीला रखें।

कंधे और हाथों को आराम दें: अब अपने कंधों और दोनों हाथों की मांसपेशियों को पूरी तरह से ढीला करें। सोचें कि आपकी कंधे की मांसपेशियाँ नीचे की ओर गिर रही हैं। दोनों हाथों को भी ढीला छोड़ दें और उन्हें अपने शरीर के किनारे रखें।

सांस पर ध्यान केंद्रित करें: गहरी सांस लें और उसे धीरे-धीरे छोड़ें। मानसिक रूप से शांति बनाए रखने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हर सांस के साथ अपने शरीर को और अधिक ढीला और आरामदायक महसूस करें।

पैरों और पैरों को आराम दें: अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को आराम से ढीला छोड़ें। पैरों को हल्का सा घुमा सकते हैं और उन्हें आरामदायक स्थिति में छोड़ सकते हैं। सोचें कि आपके पैर जमीन में समा रहे हैं, जिससे आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो जाए।

विचारों को रोकें: अब, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। सोचें कि आप एक शांत जगह पर हैं, जैसे कि एक शांत समुद्र तट या हरे-भरे बाग में। अपने दिमाग को पूरी तरह से आराम करने दें और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूर रखें।

क्यों अपनाना चाहिए इस विधि को? तनाव कम करें: इस तकनीक से आपके शरीर और मस्तिष्क को पूरी तरह से आराम मिलता है, जिससे तनाव कम होता है।

नींद में तेजी लाएं: यह तरीका विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जल्दी सोने में असमर्थ होते हैं।

प्राकृतिक नींद: इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की दवाई या उत्तेजक का इस्तेमाल नहीं होता, यह पूरी तरह से प्राकृतिक तरीका है।

सुनिश्चित शांति: अगर आप रात को नींद में व्यवधान से परेशान हैं, तो यह तकनीक आपको शांति और गहरी नींद में मदद करेगी।