Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Strangers Pool Party: 1 लाख रुपए तक एंट्री फीस, जानिए स्ट्रेंजर पूल पार्टी क्या है, जिसको लेकर रायपुर में मचा बवाल

Strangers Pool Party Raipur: हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक खास तरह की पार्टी सुर्खियों में है, जिसका नाम है Strangers Pool Party है। लेकिन, सवाल ये है कि ये पार्टी है क्या और इसे लेकर बवाल क्यों मचा?

भारत

Anamika Mishra

Sep 16, 2025

strangers pool party Raipur, strangers pool party controversy, pool party with strangers India, Raipur pool party news,
क्या होती है स्ट्रेंजर पूल पार्टी? (Image Source: Gemini AI)

Pool Party With Strangers: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर्स हाउस और पूल पार्टी की मामला सामने आया है। मामले में रायपुर पुलिस ने शहर के एक क्लब के मालिक को गिरफतार कर लिया है। इन पार्टियों का प्रमोशन करके युवाओं को ड्रग्स और अश्लीलता के लिए उकसाया जा रहा था। वहीं, NSUI कार्यकर्ताओं ने न्यूड पार्टी और हाइपर क्लब में पार्टी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेकिन, आखिर क्या है ये स्ट्रेंजर पूल पार्टी? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है न्यूड पार्टी? (What Is Nude Party)

न्यूड पार्टी में भाग लेने वाले लोग शरीर के प्रति सहज महसूस करने की कोशिश करते हैं। इस पर्टी में सुरक्षा और सहमति का ध्यान रखना जरूरी होता है। भारत में ऐसी पर्टियों के लिए कोई कानून नहीं है पर विदेशों में लोग ऐसी पार्टियां करते हैं।

ये भी पढ़ें

Cervical Cancer सर्वाइवर महिलाओं के लिए नई चेतावनी, एनल कैंसर का बढ़ता खतरा- नई स्टडी
स्वास्थ्य
Women’s cancer health risks,Cervical cancer,anal cancer risk

कैसी होती है ये न्यूड पार्टी? (What Is This Nude Party Like)

  • अनजान लोग (Strangers) शामिल होते हैं
  • आयोजन किसी प्राइवेट फार्म हाउस या होटल पूल में किया जाता है
  • एंट्री के लिए भारी फीस ली जाती है
  • आमतौर पर पार्टी का माहौल गोपनीय और सिर्फ इनवाइट बेस्ड होता है
  • इसमें अल्कोहल, लाइव म्यूजिक, और कुछ मामलों में गैर-कानूनी गतिविधियों की भी आशंका जताई जाती है

कितनी होती है एंट्री फीस (How much is the entry fee)

सूत्रों के मुताबिक रायपुर में आयोजित इस पार्टी में-

  • नॉर्मल टिकट: ₹10,000 से शुरू
  • वीआईपी टिकट: ₹50,000 से ₹1,00,000 तक

सोशल मीडिया पर हो रहा प्रचार (Publicity Happening on Social Media)

रायपुर शहर में सोशल मीडिया में अश्लील पार्टी, ड्रग्स पार्टी, शराब पार्टी, पूल पार्टी आदि के नाम से कई इवेंट आयोजित किया जा रहे हैं। इन पार्टियों का प्रचार सोशल मीडिया में किया जाता है और युवाओं को इसी से जोड़ते हैं, लेकिन इनका पता पुलिस के सोशल मीडिया निगरानी सेल को भी नहीं हो पाता है।

ये भी पढ़ें

Banana Before Sleep: सोने से पहले केला खाने का ट्रेंड, अच्छी नींद लाने के अलावा और क्या हैं फायदे
लाइफस्टाइल
Banana Before Sleep

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

16 Sept 2025 01:22 pm

Hindi News / Lifestyle News / Strangers Pool Party: 1 लाख रुपए तक एंट्री फीस, जानिए स्ट्रेंजर पूल पार्टी क्या है, जिसको लेकर रायपुर में मचा बवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.