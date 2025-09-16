Strangers Pool Party: 1 लाख रुपए तक एंट्री फीस, जानिए स्ट्रेंजर पूल पार्टी क्या है, जिसको लेकर रायपुर में मचा बवाल

Pool Party With Strangers: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर्स हाउस और पूल पार्टी की मामला सामने आया है। मामले में रायपुर पुलिस ने शहर के एक क्लब के मालिक को गिरफतार कर लिया है। इन पार्टियों का प्रमोशन करके युवाओं को ड्रग्स और अश्लीलता के लिए उकसाया जा रहा था। वहीं, NSUI कार्यकर्ताओं ने न्यूड पार्टी और हाइपर क्लब में पार्टी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेकिन, आखिर क्या है ये स्ट्रेंजर पूल पार्टी? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
न्यूड पार्टी में भाग लेने वाले लोग शरीर के प्रति सहज महसूस करने की कोशिश करते हैं। इस पर्टी में सुरक्षा और सहमति का ध्यान रखना जरूरी होता है। भारत में ऐसी पर्टियों के लिए कोई कानून नहीं है पर विदेशों में लोग ऐसी पार्टियां करते हैं।
सूत्रों के मुताबिक रायपुर में आयोजित इस पार्टी में-
रायपुर शहर में सोशल मीडिया में अश्लील पार्टी, ड्रग्स पार्टी, शराब पार्टी, पूल पार्टी आदि के नाम से कई इवेंट आयोजित किया जा रहे हैं। इन पार्टियों का प्रचार सोशल मीडिया में किया जाता है और युवाओं को इसी से जोड़ते हैं, लेकिन इनका पता पुलिस के सोशल मीडिया निगरानी सेल को भी नहीं हो पाता है।