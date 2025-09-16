Strangers Pool Party: 1 लाख रुपए तक एंट्री फीस, जानिए स्ट्रेंजर पूल पार्टी क्या है, जिसको लेकर रायपुर में मचा बवाल

Pool Party With Strangers: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर्स हाउस और पूल पार्टी की मामला सामने आया है। मामले में रायपुर पुलिस ने शहर के एक क्लब के मालिक को गिरफतार कर लिया है। इन पार्टियों का प्रमोशन करके युवाओं को ड्रग्स और अश्लीलता के लिए उकसाया जा रहा था। वहीं, NSUI कार्यकर्ताओं ने न्यूड पार्टी और हाइपर क्लब में पार्टी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेकिन, आखिर क्या है ये स्ट्रेंजर पूल पार्टी? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।