Banana Before Sleep: सोने से पहले केला खाने का ट्रेंड, अच्छी नींद लाने के अलावा और क्या हैं फायदे



केला पोटैशियम का अच्छा स्रोत है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाता है। सोने से पहले केला खाने से शरीर का सोडियम लेवल बैलेंस होता है, जिससे हृदय पर दबाव कम होता है। यह दिल को स्वस्थ रखने और हाई ब्लड प्रेशर को काबू में करने में मददगार हो सकता है। बहुत से लोगों को रात में मांसपेशियों में खिंचाव या क्रैम्प्स की समस्या होती है। केला मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर होने के कारण इन समस्याओं को कम करने में मदद करता है। सोने से पहले केला खाने से मांसपेशियां रिलैक्स रहती हैं और रात को बार-बार नींद टूटने की परेशानी घटती है।