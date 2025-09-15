Patrika LogoSwitch to English

Banana Before Sleep: सोने से पहले केला खाने का ट्रेंड, अच्छी नींद लाने के अलावा और क्या हैं फायदे

Health Benefits Of Banana Before Sleep: केले में मैग्नीशियम, पोटैशियम और ट्रिप्टोफैन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ट्रिप्टोफैन शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनने में मदद करता है, जो नींद लाने वाले हार्मोन माने जाते हैं।

Anurag Animesh

Sep 15, 2025

Banana Before Sleep Benefits: आज के दौर में अधिकतर लोगों का दिनचर्या बहुत ही खराब हो चूका है। जिसके कारण आजकल लोगों की नींद की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और स्क्रीन टाइम के कारण बहुत से लोग रात को अच्छी और गहरी नींद नहीं ले पाते। ऐसे में डाइट और खान-पान की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। हाल के दिनों में सोने से पहले केला खाने का ट्रेंड काफी लोकप्रिय हुआ है। केला न सिर्फ स्वादिष्ट और आसानी से उपलब्ध फल है, बल्कि इसके पोषक तत्व नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी सहायक होते हैं।

Banana Before Sleep: नींद के लिए केला क्यों है फायदेमंद?

केले में मैग्नीशियम, पोटैशियम और ट्रिप्टोफैन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ट्रिप्टोफैन शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनने में मदद करता है, जो नींद लाने वाले हार्मोन माने जाते हैं। वहीं पोटैशियम और मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि केला सोने से पहले खाने पर शरीर को आरामदायक महसूस कराता है और नींद को गहरा बनाता है। केला पाचन को भी दुरुस्त करता है।

Eating Banana Before Sleeping: दिल और ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद


केला पोटैशियम का अच्छा स्रोत है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाता है। सोने से पहले केला खाने से शरीर का सोडियम लेवल बैलेंस होता है, जिससे हृदय पर दबाव कम होता है। यह दिल को स्वस्थ रखने और हाई ब्लड प्रेशर को काबू में करने में मददगार हो सकता है। बहुत से लोगों को रात में मांसपेशियों में खिंचाव या क्रैम्प्स की समस्या होती है। केला मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर होने के कारण इन समस्याओं को कम करने में मदद करता है। सोने से पहले केला खाने से मांसपेशियां रिलैक्स रहती हैं और रात को बार-बार नींद टूटने की परेशानी घटती है।

Banana Before Sleep Benefits: किन लोगों को सावधान रहना चाहिए?


हालांकि केला ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों को सोने से पहले इसे खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जी या पाचन संबंधी समस्या होती है, उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए।

Published on:

15 Sept 2025 04:58 pm

Hindi News / Lifestyle News / Banana Before Sleep: सोने से पहले केला खाने का ट्रेंड, अच्छी नींद लाने के अलावा और क्या हैं फायदे

