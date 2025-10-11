Patrika LogoSwitch to English

कौन है Prashant Kishore की पत्नी जाह्नवी दास, कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

जाह्नवी दास ने सक्रिय रूप से डॉक्टरी की प्रैक्टिस छोड़ दी है और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। प्रशांत किशोर और जाह्नवी का एक बेटा है, जो फिलहाल आठवीं कक्षा में पढ़ रहा है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 11, 2025

Prashant Kishore wife Jahnavi Das

Prashant Kishore wife Jahnavi Das(Image-X/GarimaBharti19)

Prashant Kishore: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरने की रणनीति बना रहे हैं। Prashant Kishore की पार्टी जन सुराज ने सबसे पहले कई सीटों पर उम्मीदवारों की बी ही घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर को लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर की पत्नी कौन हैं या वो क्या करती है। साथ ही दोनों की मुलाकात कैसे हुई? प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी जाह्नवी दास(Prashant Kishore Wife) को पहली बार पिछले साल सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने लाया था। पटना में आयोजित एक महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्नी का परिचय करवाया। इस कार्यक्रम में जाह्नवी दास ने भी मंच पर उपस्थित महिलाओं से बातचीत की और अपने विचार साझा किए।

Prashant Kishore Wife: कौन हैं प्रशांत की पत्नी?


जाह्नवी दास असम के गुवाहाटी की रहने वाली हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चिकित्सा क्षेत्र से की और कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ी रहीं। प्रशांत किशोर जब संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, तभी उनकी मुलाकात जाह्नवी से हुई। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया। कुछ वर्षों के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया।

जाह्नवी ने डॉक्टरी की प्रैक्टिस छोड़ दी है


फिलहाल जाह्नवी दास ने सक्रिय रूप से डॉक्टरी की प्रैक्टिस छोड़ दी है और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। प्रशांत किशोर और जाह्नवी का एक बेटा है, जो फिलहाल आठवीं कक्षा में पढ़ रहा है। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी को लेकर कहा था कि जाह्नवी न सिर्फ समझदार बल्कि बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि “मैं हार्ड वर्क करता हूं और मेरी पत्नी स्मार्ट वर्क करती हैं।” पीके का मानना है कि जीवनसाथी के रूप में दोनों एक-दूसरे के काम को समय के साथ समझने और सम्मान देने लगे हैं। जाह्नवी उनके राजनीतिक सफर में परदे के पीछे से मजबूत सहारा बनी हुई हैं।

