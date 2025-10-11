कौन है Prashant Kishore की पत्नी जाह्नवी दास, कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

Prashant Kishore: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरने की रणनीति बना रहे हैं। Prashant Kishore की पार्टी जन सुराज ने सबसे पहले कई सीटों पर उम्मीदवारों की बी ही घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर को लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर की पत्नी कौन हैं या वो क्या करती है। साथ ही दोनों की मुलाकात कैसे हुई? प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी जाह्नवी दास(Prashant Kishore Wife) को पहली बार पिछले साल सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने लाया था। पटना में आयोजित एक महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्नी का परिचय करवाया। इस कार्यक्रम में जाह्नवी दास ने भी मंच पर उपस्थित महिलाओं से बातचीत की और अपने विचार साझा किए।