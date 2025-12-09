Packaged Milk Side Effects: पैकेट दूध को उबालकर पीते हैं? सावधान ! ये गलती आपकी सेहत बिगाड़ सकती है

Packaged Milk Side Effects: हर सुबह की शुरुआत किचन में दूध उबालने से होती है। आजकल ज्यादातर घरों में पैकेट का दूध आते ही बिना सोचे-समझे गैस पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे हेल्दी बनाने के लिए आप उबालते हैं, उसी दूध की पौष्टिकता आप कम कर रहे होते हैं? हाल ही में इंस्टाग्राम पर ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स डॉक्टर, डॉ. मनन वोरा ने इसी मिथ को लेकर जागरूकता फैलाई और बताया कि पैकेट दूध को उबालना न सिर्फ गैर-जरूरी है, बल्कि कई बार नुकसानदायक भी साबित हो सकता है।