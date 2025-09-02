Bad Combination With Milk: दूध के साथ न खाएं ये चीजें, बन सकती है जहर जैसी कॉम्बिनेशन

Bad Combination With Milk: दूध को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान, दोनों ही संपूर्ण आहार मानते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों से लेकर मांसपेशियों तक को मजबूत बनाते हैं। यही वजह है कि इसे हेल्दी डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिन्हें दूध के साथ लेने पर यह अमृत जैसा जहर का काम कर सकता है? ऐसे गलत कॉम्बिनेशन पाचन बिगाड़ने, एसिडिटी, एलर्जी और यहां तक कि स्किन समस्याओं का कारण बन सकते हैं।आइए जानते हैं दूध के साथ किन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए।