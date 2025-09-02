Bad Combination With Milk: दूध के साथ न खाएं ये चीजें, बन सकती है जहर जैसी कॉम्बिनेशन

Bad Combination With Milk: दूध को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान, दोनों ही संपूर्ण आहार मानते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों से लेकर मांसपेशियों तक को मजबूत बनाते हैं। यही वजह है कि इसे हेल्दी डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिन्हें दूध के साथ लेने पर यह अमृत जैसा जहर का काम कर सकता है? ऐसे गलत कॉम्बिनेशन पाचन बिगाड़ने, एसिडिटी, एलर्जी और यहां तक कि स्किन समस्याओं का कारण बन सकते हैं।आइए जानते हैं दूध के साथ किन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए।
स्ट्रॉबेरी और कीवी विटामिन-सी से भरपूर होते हैं और स्वाद में भी खट्टे-मीठे लगते हैं। लेकिन दूध के साथ इनका सेवन पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। यह कॉम्बिनेशन पाचन तंत्र को असंतुलित कर देता है और एसिडिटी, गैस या एलर्जी की समस्या पैदा कर सकता है।
आजकल कई फूड प्रॉडक्ट्स में सी साल्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इसे दूध के साथ लिया जाए तो यह धीरे-धीरे पाचन को कमजोर कर देता है। इससे जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर कम हो जाती है। बेहतर होगा कि आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, जो शरीर के लिए अधिक सुरक्षित है।
अनानास में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह दूध के प्रोटीन केसिन के साथ मिलकर टॉक्सिन बना सकता है। इसके असर से त्वचा पर लाल चकत्ते, पेट दर्द, अपच और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए दूध और अनानास का मेल कभी न करें।
मूंग दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है और इसे बेहद हेल्दी माना जाता है। लेकिन जब इसे दूध के साथ मिलाकर खाया जाता है, जैसे पायसम या खीर में, तो यह पाचन को बिगाड़ सकता है। लंबे समय तक इस कॉम्बिनेशन का सेवन पेट से जुड़ी बीमारियों को न्योता दे सकता है
मूली के साथ दूध का सेवन सबसे खतरनाक माना गया है। यह कॉम्बिनेशन पेट में गैस, हार्टबर्न, एसिडिटी और पेट दर्द का कारण बन सकता है। लंबे समय तक इसका असर शरीर पर गंभीर हो सकता है।
आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के अनुसार, मछली और दूध का कॉम्बिनेशन पित्तदोष को बढ़ाता है। इसका सीधा असर स्किन पर दिखाई देता है फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी या सफेद दाग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मछली खाने के बाद दूध से दूरी बनाए रखें।