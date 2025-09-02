Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Bad Combination With Milk: दूध के साथ न खाएं ये चीजें, बन सकती है जहर जैसी कॉम्बिनेशन

Bad Combination With Milk: क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिन्हें दूध के साथ लेने पर यह अमृत जैसा जहर का काम कर सकता है? ऐसे गलत कॉम्बिनेशन पाचन बिगाड़ने, एसिडिटी, एलर्जी और यहां तक कि स्किन समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 02, 2025

Foods To Not Eat With Milk,Fruits, milk, side effects,
Harmful milk food combinations|फोटो सोर्स – Freepik

Bad Combination With Milk: दूध को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान, दोनों ही संपूर्ण आहार मानते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों से लेकर मांसपेशियों तक को मजबूत बनाते हैं। यही वजह है कि इसे हेल्दी डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिन्हें दूध के साथ लेने पर यह अमृत जैसा जहर का काम कर सकता है? ऐसे गलत कॉम्बिनेशन पाचन बिगाड़ने, एसिडिटी, एलर्जी और यहां तक कि स्किन समस्याओं का कारण बन सकते हैं।आइए जानते हैं दूध के साथ किन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए।

स्ट्रॉबेरी और कीवी

स्ट्रॉबेरी और कीवी विटामिन-सी से भरपूर होते हैं और स्वाद में भी खट्टे-मीठे लगते हैं। लेकिन दूध के साथ इनका सेवन पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। यह कॉम्बिनेशन पाचन तंत्र को असंतुलित कर देता है और एसिडिटी, गैस या एलर्जी की समस्या पैदा कर सकता है।

ये भी पढ़ें

Best Time To Drink Milk: दूध पीने का सही वक्त कौन सा है? सुबह या रात
लाइफस्टाइल
Health,milk,milk timing, Health Tips, Milk Benefits,

दूध और सी साल्ट

आजकल कई फूड प्रॉडक्ट्स में सी साल्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इसे दूध के साथ लिया जाए तो यह धीरे-धीरे पाचन को कमजोर कर देता है। इससे जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर कम हो जाती है। बेहतर होगा कि आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, जो शरीर के लिए अधिक सुरक्षित है।

अनानास

अनानास में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह दूध के प्रोटीन केसिन के साथ मिलकर टॉक्सिन बना सकता है। इसके असर से त्वचा पर लाल चकत्ते, पेट दर्द, अपच और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए दूध और अनानास का मेल कभी न करें।

दूध और मूंग दाल


मूंग दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है और इसे बेहद हेल्दी माना जाता है। लेकिन जब इसे दूध के साथ मिलाकर खाया जाता है, जैसे पायसम या खीर में, तो यह पाचन को बिगाड़ सकता है। लंबे समय तक इस कॉम्बिनेशन का सेवन पेट से जुड़ी बीमारियों को न्योता दे सकता है

मूली

मूली के साथ दूध का सेवन सबसे खतरनाक माना गया है। यह कॉम्बिनेशन पेट में गैस, हार्टबर्न, एसिडिटी और पेट दर्द का कारण बन सकता है। लंबे समय तक इसका असर शरीर पर गंभीर हो सकता है।

मछली और दूध

आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के अनुसार, मछली और दूध का कॉम्बिनेशन पित्तदोष को बढ़ाता है। इसका सीधा असर स्किन पर दिखाई देता है फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी या सफेद दाग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मछली खाने के बाद दूध से दूरी बनाए रखें।

ये भी पढ़ें

Munakka With Milk Benefits: रात में दूध के साथ खाएं ये ड्राय फ्रूट, कमजोरी हो जाएगी दूर
लाइफस्टाइल
Health Benefits Of Eating Munakka With Milk, Benefits Of Eating Munakka With Milk in hindi, munakka,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

02 Sept 2025 01:21 pm

Hindi News / Lifestyle News / Bad Combination With Milk: दूध के साथ न खाएं ये चीजें, बन सकती है जहर जैसी कॉम्बिनेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट