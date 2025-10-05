Winter Preparations: ठंड से पहले ऐसे धोएं ऊनी कपड़े, रहेंगे लंबे समय तक नए जैसे

Winter Preparations (photo- gemini ai)
Winter Preparations: सर्दियों की दस्तक से पहले ही गर्म कपड़ों को तैयार कर लेना समझदारी है। नवंबर की शुरुआत में हल्की ठंडक और कमजोर धूप दिखाई देने लगती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी रजाई, कंबल और ऊनी कपड़े सर्दियों भर ताजगी और गर्माहट बनाए रखें, तो उनकी सफाई अभी से शुरू कर दें। इससे कपड़ों में जमी धूल, नमी और बदबू भी दूर हो जाएगी और वे पूरी तरह से कीटाणुओं से मुक्त रहेंगे। आइए जानते हैं ऊनी कपड़ों और रजाई-कंबल की सही देखभाल के आसान तरीके।
ऊनी कपड़े बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें धोने के लिए हमेशा लिक्विड और माइल्ड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करें। तेज़ या हार्ड डिटर्जेंट कपड़े के रेशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका टेक्सचर खराब कर सकते हैं।
वूलन कपड़े धोने के लिए ठंडा पानी सबसे सुरक्षित है। गर्म पानी में धोने से ऊन सिकुड़ सकती है और कपड़ों का साइज बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप ठंडे पानी में ही उन्हें धोएं।
कपड़ों को धोने से पहले उन्हें उल्टा कर लें। इससे उनका रंग और क्वालिटी सुरक्षित रहती है। धोने से पहले कपड़ों को करीब 10 मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में माइल्ड डिटर्जेंट के साथ भिगोकर रखें। इससे गंदगी आसानी से निकल जाएगी।
अक्सर लोग ऊनी कपड़ों को धोने के बाद निचोड़ते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। निचोड़ने से कपड़ों के रेशे खराब हो जाते हैं और उनका साइज बिगड़ सकता है। इन्हें बिना निचोड़े बस पानी से हल्का-सा झटकें और सुखने के लिए टांग दें।
धुले हुए कपड़ों को कभी भी तेज धूप में न डालें। तेज धूप ऊनी ही नहीं बल्कि सूती कपड़ों का रंग भी फीका कर देती है। कपड़ों को सुखाने के लिए सुबह की हल्की धूप या शाम की ढलती धूप सबसे उपयुक्त है। जब कपड़े हल्के सूख जाएं तो उन्हें खुली हवा में टांग दें। साथ ही, कपड़ों को उल्टा करके सुखाने से उनका रंग और क्वालिटी दोनों सुरक्षित रहती हैं।
