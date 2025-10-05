Winter Preparations: ठंड से पहले ऐसे धोएं ऊनी कपड़े, रहेंगे लंबे समय तक नए जैसे

Winter Preparations: सर्दियों की दस्तक से पहले ही गर्म कपड़ों को तैयार कर लेना समझदारी है। नवंबर की शुरुआत में हल्की ठंडक और कमजोर धूप दिखाई देने लगती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी रजाई, कंबल और ऊनी कपड़े सर्दियों भर ताजगी और गर्माहट बनाए रखें, तो उनकी सफाई अभी से शुरू कर दें। इससे कपड़ों में जमी धूल, नमी और बदबू भी दूर हो जाएगी और वे पूरी तरह से कीटाणुओं से मुक्त रहेंगे। आइए जानते हैं ऊनी कपड़ों और रजाई-कंबल की सही देखभाल के आसान तरीके।