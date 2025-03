Woman’s Day: महिलाओं से पिछड़े पुरुष तो दिमागी बनावट पर उठाने लगे सवाल , शोध ने दोनों के दिमाग में पाया अंतर

न्यूरोसाइंस ने भी दोनों के दिमाग के साइज में हल्का अंतर पाया। हालांकि कार्यप्रणाली और क्षमता में कोई खास फर्क नहीं दिखा। वहीं, कैलिफोर्निया के आमेन क्लिनिक्स ने अपने शोध में पाया कि महिलाओं के दिमाग के कुछ हिस्सों में खून का प्रवाह काफी तेज होता है। यही उनकी बेहतर एकाग्रता का कारण है। हालांकि रक्त के इस तेज प्रवाह के चलते महिलाओं में घबराहट जैसे लक्षण पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा देखे जाते हैं।

ब्रेन की प्रोसेसिंग में अंतर (Difference in brain processing) पुरुषों का ब्रेन एक्टिविटी के लिए 7 गुना ज्यादा ग्रे मैटर जबकि महिलाओं का ब्रेन 10 गुना ज्यादा व्हाइट मैटर का उपयोग करता है। ये मैटर ब्रेन के एक खास एरिया में इंफोर्मेशन और एक्शन प्रोसेसिंग सेंटर का काम करता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां काम के दौरान तेजी से बदलाव करती हैं जबकि पुरुष वर्क फोकस्ड रहते हैं।

महिला-पुरुष के न्यूरोकेमिकल्स में अंतर (Difference in neurochemicals between men and women) पुरुष और महिला ब्रेन समान न्यूरोकेमिकल्स को प्रोसेस करते हैं। कुछ मेन न्यूरोकेमिकल्स सेरोटोनिन हैं, जो महिलाओं को शांत बैठने में मदद करते हैं, जबकि पुरुष ज्यादा फिजिकली आवेगी और आक्रामक होते हैं।

दोनों की दिमागी बनावट में अंतर (Difference in brain structure of both) महिलाओं में हिप्पोकैम्पस में तंत्रिका कनेक्शन की डेंसिटी की अधिकता से वे ज्यादा संवेदनशील होती हैं। संवेदी से अर्थ सभी पांच इंद्रियों से प्राप्त जानकारी से है, जिसे महिलाएं जल्द महसूस कर लेती हैं। वे स्वयं और दूसरों में भावनाओं को जल्द पहचान लेती हैं। अध्ययन में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 66 प्रतिशत ज्यादा भावनात्मक पाया गया।

किस क्षेत्र में कितनी महिलाएं | Sector women participation सेक्टर महिला भागीदारी (%) कृषि 76.2 शिक्षा 50.1 वित्तीय निर्णय 47.0 श्रम शक्ति 41.4 मेडिकल/नर्सिंग 37.0 आईटी 36.1 सिविल सेवा 34.0 शीर्ष 10 राज्यों में महिला श्रम बल भागीदारी (प्रतिशत) राज्य महिला श्रम बल भागीदारी (%) मेघालय 71.8 सिक्किम 68.2 अरुणाचल प्रदेश 66.5 नागालैंड 64.3 छत्तीसगढ़ 59.9 मध्य प्रदेश 52.3 जम्मू-कश्मीर 52.2 राजस्थान 50.9 झारखंड 49.8 ओडिशा 49.4 शोध: कई स्टडी ने दोनों के दिमाग में पाया अंतर | Mahila divas जयपुर, पढ़ाई से लेकर कामकाज हो या खेल, बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। इस बीच यह बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई लड़कियों का दिमाग लड़कों से तेज होता है? क्या इनकी दिमागी बनावट में अंतर है? हाल में साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि महिला और पुरुषों के दिमाग की प्रोसेसिंग, केमिस्ट्री और बनावट में अंतर होता है।

