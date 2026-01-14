Yoga For Wrist Pain Relief: कंप्यूटर पर वर्क करते-करते कलाइयों में दर्द ? रोजाना ये योगासन करें और देखें फर्क

यह योगासन पूरे शरीर के साथ-साथ कलाई को भी मजबूती देता है।सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल आ जाएं और हथेलियों को कंधों के ठीक नीचे रखें। अब सांस लेते हुए धीरे-धीरे हिप्स को ऊपर उठाएं और पैरों को सीधा करें। शरीर का आकार उल्टे ‘V’ जैसा बनेगा। कोशिश करें कि एड़ियां फर्श को छू सकें। कुछ सेकंड तक इस मुद्रा में रुकें और फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह आसन रक्त संचार को बेहतर बनाता है और कलाई के दर्द में राहत देता है।