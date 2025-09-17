PM Modi in Dhar Live Update: धार पहुंचे पीएम, सीएम मोहन यादव ने किया नरेंद्र मोदी का स्वागत

2025-09-17 12:20:14 pm

सीएम ने मंच से किया पीएम का स्वागत, दी जन्मदिन की बधाई

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, मालवा अंचल सहित निमाड़ से पधारे हजारों किसानों का किया स्वागत किया। धार की ये जमीन आदिवासी अंचल में पीएम मोदी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आप दीर्घायु हों, आपका यश बढ़ता रहे। मोदी है तो मुमकिन है, तो इसे सच करके दिखाया है। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की तस्वीर बदल दी। जिसे दुनिया देख रही है। आपकी कल्पना है कि पीएम ने कपास को प्रोत्साहन देकर कपास से धागा, धागे से कपड़ा और फिर वैश्विक निर्यात का मार्ग दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई केवल पीएम मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सकती थी। कश्मीर में सबसे ऊंचा ब्रिज बना, नार्थ ईस्ट में ट्रेन पहुंची हैं। यूपीआई ने नए आयाम तय किए हैं। ये सभी कार्य पीएम मोदी के कार्यकाल में ही संभव हुए हैं। उन्होंने अपना विजन मोदी है तो मुमकिन है को साकार करके दिखाया है।