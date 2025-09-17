PM Modi in Dhar Live Update: धार पहुंचे पीएम, सीएम मोहन यादव ने किया नरेंद्र मोदी का स्वागत

Live
PM Modi in Dhar Live Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धार के दौरे पर हैं। वे यहां बदनावर में जिस पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करेंगे वह इंटीग्रेटेड पार्क रहेगा।इसके साथ ही वे यहां 7 अलग-अलग परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मित्रा पार्क से लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे। यहां देखें लाइव अपडेट
2025-09-17 12:25:36 pm
2025-09-17 12:25:11 pm
देशभर में 7 पीएम मित्र पार्क बनेंगे। इसकी शुरुआत धार के भैंसोला ग्राम पंचायत से शुरू कर दी गई है। 5F के विजन को साकार करेंगे ये पार्क। पीएम के इस संकल्प को सीएम के प्रयासों से साकार किया गया। 3.5 लाख लोगों का कल्याण होगा। महिलाएं होंगी सशक्त, युवाओं को मिलेंगे नये अवसर। एक ही छत के नीचे, कई यूनिट एक साथ आएंगी। बेहतरीन हाइवे, एयर कनेक्टिविटी इसे और सुलभ बनाएगी। विकास के ये धागे बुने जाएंगे तो एक सशक्त भारत का सपना भी बुना जाएगा।
2025-09-17 12:21:39 pm
2025-09-17 12:20:14 pm
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, मालवा अंचल सहित निमाड़ से पधारे हजारों किसानों का किया स्वागत किया। धार की ये जमीन आदिवासी अंचल में पीएम मोदी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आप दीर्घायु हों, आपका यश बढ़ता रहे। मोदी है तो मुमकिन है, तो इसे सच करके दिखाया है। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की तस्वीर बदल दी। जिसे दुनिया देख रही है। आपकी कल्पना है कि पीएम ने कपास को प्रोत्साहन देकर कपास से धागा, धागे से कपड़ा और फिर वैश्विक निर्यात का मार्ग दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई केवल पीएम मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सकती थी। कश्मीर में सबसे ऊंचा ब्रिज बना, नार्थ ईस्ट में ट्रेन पहुंची हैं। यूपीआई ने नए आयाम तय किए हैं। ये सभी कार्य पीएम मोदी के कार्यकाल में ही संभव हुए हैं। उन्होंने अपना विजन मोदी है तो मुमकिन है को साकार करके दिखाया है।
2025-09-17 12:09:28 pm
पीएम मोदी के मंच पर पहुंचते ही, हजारों लोगों की भीड़ ने नरेंद्र मोदी का तालियां बजाकर गर्म जोशी से उनका स्वागत कर रहे है। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने धार जिले का अंगवस्त्र भेंट कर पीएम का स्वागत किया। सीएम 10वीं शताब्दी की पुरा संस्कृति की प्रतीक वराह की मूर्ति पीएम का स्वागत किया। रकेंद्रीय राज्य मंत्री सावित्रि ठाकुर ने भी मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट देकर स्वागत किया।
2025-09-17 12:01:55 pm
रोड शो के बाद यहां आयोजित प्रदर्शनी में पहुंचे पीएम। मुआयना कर रहे हैं, अलग-अलग स्टॉल पर उपस्थित प्रभारियों से बातचीत कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कैसे देश में काम किया जा रहा है। पीएम ने इन स्टॉल्स पर आशा कार्यकर्ताओं औक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों से स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी सेवाएं कैसे दे रहे हैं आदि की जानकारी ले रहे हैं। मध्य प्रदेश कैसे 'स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं का लाभ दे रहा है। इसकी जानकारी भी पीएम ने ली। यहां पीएम 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान की शुरुआत करेंगे। ताकि प्रदेश में कोई बीमारी से मुसीबत में न रहे।
2025-09-17 11:55:31 am
पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल भैंसोला पहुंचे। यहां हजारों की भीड़ ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं पीएम हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। स्वागत रथ पर पीएम के साथ सीएम मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी हैं।
2025-09-17 11:51:54 am
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह मध्यप्रदेश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच पधार रहे हैं। मोदी जी का प्रत्येक क्षण देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए समर्पित है। आज मध्यप्रदेश को विकास की अनेक सौगात मिलेंगी। इसी क्रम में देश के पहले 'पीएम मित्र पार्क' का भूमिपूजन होगा, जो प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में ऐतिहासिक कदम साबित होगा और नई समृद्धि का प्रतीक।
2025-09-17 11:42:38 am
पीएम नरेंद्र मोदी धार के बदनावर में भैंसोला ग्राम पंचायत पहुंच गए हैं। यहां उनका सीएम ने फूलों से स्वागत किया।
2025-09-17 11:39:57 am
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है, वे अपना जन्मदिवस मध्य प्रदेश के धार जिले में मनाएंगे। बता दें कि वे धार के बदनावर में भैंसोला ग्राम पंचायत में पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन करने के साथ ही अन्य 7 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:45 बजे भैंसोला पहुंचेंगे। कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप समेत कई नेता, मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे।
2025-09-17 11:20:33 am
धार के बदनावर में भैंसोला ग्राम पंचायत की जमीन पर बनने जा रहे देश के पहले और सबसे बड़े पार्क के लिए कपड़ा बनाने वाली कई कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इसके लिए 91 कंपनियों को 1294 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जो 23 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने जा रही हैं, इसका फायदा 3 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा।
2025-09-17 10:57:09 am
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से दिल्ली से इंदौर पहुंच गए हैं। यहां देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री तुलसी राम सिलावट समेत प्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी, हेलिकॉप्टर से धार जिले के लिए रवाना हो गए हैं।
