Breaking News in Hindi Today: बिहार में कांग्रेेस की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ फिर शुरू

2025-08-27 08:18:33 am

बिहार की जनता वोट चोरी से जागरु​क, बोले तेजस्वी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "जनता का पूरा आर्शीवाद और समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है तो जनता जागरूक है और अपनी मत की रक्षा कर रही है। आने वाले चुनाव में भाजपा-NDA जो भी जोर लगाएगी वो नाकामयाब रहेगी। NDA का मतलब 'नहीं देंगे अधिकार' है।"