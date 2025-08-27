Breaking News in Hindi Today: बिहार में कांग्रेेस की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ फिर शुरू

Live
Breaking News LIVE: बिहार के दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा शुरू। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यात्रा में शामिल। यात्रा में भारी जनसमूह उमड़ा।
आज यानि 27 अगस्त 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-08-27 09:58:05 am
2025-08-27 09:53:28 am
करगिल जिले के ऊपरी इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भी अचानक गिरावट आई। ज़ोजिला, द्रास और अन्य ऊपरी इलाकों में सुबह से ही हल्की से मध्यम हो रही है बर्फबारी।
2025-08-27 09:45:59 am
हिंडन से जम्मू के लिए उड़ान भरेंगे हेलिकॉप्टर। C130 और IL76 राहत और बचाव सामग्री लेकर NDRF के साथ होंगे रवाना। जम्मू में बचाव और राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी। निकटवर्ती ठिकानों जैसे जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और पठानकोट पर स्टैंडबाय पर हैं हेलिकॉप्टर।
2025-08-27 09:35:22 am
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर हमले को लेकर बेहद खफा नजर आए। ट्रंप बोले की भारत ने सात जेट मार गिराए यह ठीक नहीं है। मैं एक बहुत ही शानदार इंसान से बात कर रहा हूं, भारत के पीएएम मोदी से।
2025-08-27 09:05:46 am
वसई में एक इमारत का हिस्सा गिरने से दो लोगों की हुई मौत। हादसे में 9 अन्य लोग गंभीर घायल। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी।
2025-08-27 08:18:33 am
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "जनता का पूरा आर्शीवाद और समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है तो जनता जागरूक है और अपनी मत की रक्षा कर रही है। आने वाले चुनाव में भाजपा-NDA जो भी जोर लगाएगी वो नाकामयाब रहेगी। NDA का मतलब 'नहीं देंगे अधिकार' है।"
