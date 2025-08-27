Patrika LogoSwitch to English

Breaking News in Hindi Today: बिहार में कांग्रेेस की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ फिर शुरू

27 अगस्त 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

Anand Prakash Yadav

Aug 27, 2025

breaking news: आज की ताजा खबरें

Breaking News LIVE: बिहार के दरभंगा में मतदाता अधिकार यात्रा शुरू। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यात्रा में शामिल। यात्रा में भारी जनसमूह उमड़ा।

आज यानि 27 अगस्त 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

करगिल के ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी
जम्मू में लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव कार्य तेज
राष्ट्रपति ट्रंप बोले, भारत ने 7 जेट मार गिराए, यह ठीक नहीं है
Breaking News in Hindi Today: महाराष्ट्र के पालघर में इमारत का एक हिस्सा गिरा
बिहार की जनता वोट चोरी से जागरु​क, बोले तेजस्वी
2025-08-27 09:58:05 am

2025-08-27 09:53:28 am

करगिल के ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी

करगिल जिले के ऊपरी इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भी अचानक गिरावट आई। ज़ोजिला, द्रास और अन्य ऊपरी इलाकों में सुबह से ही हल्की से मध्यम हो रही है बर्फबारी।

 

2025-08-27 09:45:59 am

जम्मू में लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव कार्य तेज

हिंडन से जम्मू के लिए उड़ान भरेंगे हेलिकॉप्टर। C130 और IL76 राहत और बचाव सामग्री लेकर NDRF के साथ होंगे रवाना। जम्मू में बचाव और राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी। निकटवर्ती ठिकानों जैसे जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और पठानकोट पर स्टैंडबाय पर हैं हेलिकॉप्टर।

 

2025-08-27 09:35:22 am

राष्ट्रपति ट्रंप बोले, भारत ने 7 जेट मार गिराए, यह ठीक नहीं है

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर हमले को लेकर बेहद खफा नजर आए। ट्रंप बोले की भारत ने सात जेट मार गिराए यह ठीक नहीं है। मैं एक बहुत ही शानदार इंसान से बात कर रहा हूं, भारत के पीएएम मोदी से।

 

2025-08-27 09:05:46 am

Breaking News in Hindi Today: महाराष्ट्र के पालघर में इमारत का एक हिस्सा गिरा

वसई में एक इमारत का हिस्सा गिरने से दो लोगों की हुई मौत। हादसे में 9 अन्य लोग गंभीर घायल। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी।

2025-08-27 08:18:33 am

बिहार की जनता वोट चोरी से जागरु​क, बोले तेजस्वी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "जनता का पूरा आर्शीवाद और समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है तो जनता जागरूक है और अपनी मत की रक्षा कर रही है। आने वाले चुनाव में भाजपा-NDA जो भी जोर लगाएगी वो नाकामयाब रहेगी। NDA का मतलब 'नहीं देंगे अधिकार' है।"

 

Updated on:

27 Aug 2025 10:19 am

Published on:

27 Aug 2025 09:04 am

आइआइटी में जेंडर न्यूट्रल से चुनी गई सिर्फ 31 महिला अभ्यर्थी

नई दिल्ली

‘राष्ट्र के साथ राज्य का होना जरूरी नहीं’, RSS के कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत

राष्ट्रीय

पेट्रोल छिड़का और लाइटर से जलाकर ससुर को कर दिया जिंदा आग के हवाले; मामले में आया ये बड़ा अपडेट

Delhi Crime
नई दिल्ली

SIP में इस ट्रिक से 36 लाख की जगह 63 लाख रुपये हो जाएंगे इकट्ठा, जानिए क्या करना होगा काम

SIP Tips
कारोबार

दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है: पटका, लात मारी और नोच डाले बाल; दो महिलाओं के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल

Delhi Metro Viral Video
नई दिल्ली
