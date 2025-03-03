Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Live

Chhattisgarh Budget 2025 Live: सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 53% DA की घोषणा, वित्त मंत्री ने की ये बड़ी घोषणाएं

Chhattisgarh Budget 2025 Live: प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। तय समय के अनुसार 12.30 बजे विधानसभा में 2025-26 का मुख्य बजट में कई बड़े ऐलान किया।

रायपुर

Khyati Parihar

Mar 03, 2025

Chhattisgarh Budget 2025 Live: कुछ ही देर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे छत्तीसगढ़ का 'डिजिटल' बजट, यहां देख सकेंगे LIVE

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी 25वां बजट पेश कर रहे हैं। ओपी चौधरी इस बार ‘GATI’ थीम पर बजट पेश कर रहे हैं। गति मतलब G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A अर्थ एक्सलेरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले चौधरी ने GYAN थीम पर बजट पेश किया था।

प्रमुख घटनाएँ

Chhattisgarh Budget 2025 Live: सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 53% DA की घोषणा
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: 3 हजार नये बस्तर फाइटर की होगी भर्ती
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार की आर्थिक सहायता
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: गरीबों व महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ में बनेगी फिल्म सिटी
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: 12 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना 
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: 600 से अधिक इंजीनियर्स की भर्ती की अनुमति
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ का प्रावधान
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज DMF से बनाएंगे- ओपी चौधरी
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना का प्रावधान
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: ओपी चौधरी ने कविता से किया छत्तीसगढ़ का गुणगान
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: IIT आईआईएम, IIIT, NIT के बाद छत्तीसगढ़ में खुलेगा एक और राष्ट्रीय संस्थान
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किए बजट पर हस्ताक्षर
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट पेश करने के लिए घर से निकले वित्त मंत्री ओपी चौधरी
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की पूजा
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट में क्या होगा खास
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: कुछ ही देर में वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट से पहले राज्य में शराब सस्ती
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: महिला उद्यमियों को मिलेगा बढ़ावा
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: महतारी वंदन योजना का बढ़ेगा दायरा!
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: इनको मिलेगा लाभ
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: वित्त मंत्री
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: 5700 करोड़ का था पहला बजट
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: अटल के जन्म शताब्दी वर्ष पर नई घोषणाएं
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट से पहले होगी कैबिनेट बैठक
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: केंद्र से मिले पैसों से पूंजीगत व्यय पर रहेगा जोर
पूरा पढ़ें
Chhattisgarh Budget 2025 Live: पिछली बार की तुलना में इस बार बजट का आकार बड़ा होगा
पूरा पढ़ें

2025-08-14 02:20:03 pm

2025-08-14 02:13:13 pm

2025-08-13 12:23:23 pm

2025-08-13 11:59:21 am

2025-08-12 03:09:11 pm

2025-08-12 02:55:05 pm

2025-08-11 05:06:18 pm

2025-03-03 02:21:14 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 53% DA की घोषणा

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देना होगा। बढ़ हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। पत्रकार साथियों के विशेष योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अनेक प्रावधान किए गए हैं। रायपुर में प्रेस क्लब के रिनोवेशन और विस्तार के लिए एक करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 10000 से बढ़कर ₹20000 करने का निर्णय लिया गया है। पत्रकार साथियों के एक्सपोजर विजिट के लिए एक करोड रुपए का बजट प्रावधान। राज्य में प्रवासी सम्मेलन कराया जाएगा।

2025-03-03 02:20:12 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: 3 हजार नये बस्तर फाइटर की होगी भर्ती

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कहा कि 3 हजार नये बस्तर फाइटर की भर्ती होगी।

छत्तीसगढ़ में NSG की तर्ज पर SOG, CISF की तर्ज पर SISF का गठन होगा।

2025-03-03 02:18:18 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार की आर्थिक सहायता

Chhattisgarh Budget 2025 Live: भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5 लाख 65 हजार भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि पंपों के निशुल्क विद्युत प्राय योजना के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 75,00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

2025-03-03 02:14:31 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम

Chhattisgarh Budget 2025 Live: दिव्यागों के लिये विशेष स्कूल के लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महिलाओं के विकास पर फोकस करते हुए आठ लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिये 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान और पीएम आवास योजना ग्रामीण का दायरा बढ़ाया गया है।

2025-03-03 01:30:20 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: गरीबों व महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा

छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 18 लाख मकान बनेंगे। वहीं छत्तीसढ़ में नक्सल प्रभावितों के लिए 15 हजार आवास बनाए जाएंगे। आवास योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बजट में महिलाओं पर फोकस, महतारी वंदन योजना के लिए 5 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

2025-03-03 01:26:21 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ में बनेगी फिल्म सिटी

Chhattisgarh Budget 2025 Live: ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनेगी। इससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन किया जाएगा। ओपी चौधरी ने कहा कि फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उद्योग विभाग के बजट को पिछले साल की तुलना में इस साल दोगुना से अधिक करते हुए 14 से 20 करोड रुपए का प्रावधान किया है।

2025-03-03 01:21:47 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान

नगर निगम क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नए निकाय हैं, नगर निगम हैं। इनमें नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना दिया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2025-03-03 01:19:31 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: 12 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना 

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ में 8 शासकीय  नर्सिंग कॉलेज है। मुख्यमंत्री के निर्देश में अब 12 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब इसकी संख्या 20 हो जाएगी। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान। बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, बीजापुर, कुरूद, नया रायपुर, बैकुंठपुर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में कॉलेज बनेंगे। फिजियोथैरेपी सरकारी केवल एक फिजियोथैरेपी कॉलेज बना है। इस बजट में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। नगरी निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 750 करोड़। अमृत मिशन पेयजल के लिए 744 करोड़। 

2025-03-03 01:12:23 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: 600 से अधिक इंजीनियर्स की भर्ती की अनुमति

ओपी चौधरी ने कहा कि सब-इंजीनियर की भर्ती न होने के कारण सभी निर्माण विभागों में पीडी एचडी जल संसाधन अभियंताओं की भारी कमी है। हमने 1 साल में 600 से अधिक अभियंताओं की भर्ती की अनुमति दी है, ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।

2025-03-03 01:12:18 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ का प्रावधान

Chhattisgarh Budget 2025 Live: ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ताकि अधिकतम संख्या में उड़ानें संचालित की जा सकें। मोबाइल कनेक्टिविटी से गांव को जोड़ने का काम किया जाएगा। BGF माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वान के संचालन के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2025-03-03 01:07:54 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज DMF से बनाएंगे- ओपी चौधरी

दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज DMF से बनाए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल

मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना नई योजना का नाम होगा, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पीडब्ल्यूडी और लोक निर्माण के लिए 9000 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। नई सड़क को 2000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गो के रख रखाओ के लिए 20 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है।

2025-03-03 01:05:43 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना का प्रावधान

Chhattisgarh Budget 2025 Live: ओपी चौधरी ने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति की प्रेरक शक्ति है, लेकिन राज्य में ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं, जहां आज भी दूरसंचार क्रांति से वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बजट में एक नई योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना होगा।

2025-03-03 12:57:50 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान

 

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़कों के विकास के लिए 100 करोड़ का ऐलान।

2025-03-03 12:56:38 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: ओपी चौधरी ने कविता से किया छत्तीसगढ़ का गुणगान

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा,'कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम-राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहर लिख देना। अगर कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना।

2025-03-03 12:51:31 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: IIT आईआईएम, IIIT, NIT के बाद छत्तीसगढ़ में खुलेगा एक और राष्ट्रीय संस्थान

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि IIT आईआईएम, IIIT, NIT के बाद एक और राष्ट्रीय संस्थान छत्तीसगढ़ में खुलेगा।

2025-03-03 12:24:04 pm

Chhattisgarh Budget 2025 Live: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किए बजट पर हस्ताक्षर

 

Chhattisgarh Budget 2025 Live: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बजट पर हस्ताक्षर किये है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे।

Chhattisgarh Budget 2025 Live: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किए बजट पर हस्ताक्षर

2025-03-03 11:58:58 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट पेश करने के लिए घर से निकले वित्त मंत्री ओपी चौधरी

Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट पेश करने से पहले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी लाल मखमली बैग लेकर अपने बंगले से छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए रवाना हुए। लाल कलर के बैग में टैबलेट और बजट से जुड़े दस्तावेज हैं।

Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट पेश से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने घर पर की पूजा, निकले विधानसभा की ओर...

2025-03-03 11:43:38 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की पूजा

Chhattisgarh Budget 2025 Live: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने निवास में पूजा की। इसके बाद विधानसभा में बजट पेश करेंगे।

बजट पेश से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने घर पर की पूजा, निकले विधानसभा की ओर...

2025-03-03 11:32:12 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट में क्या होगा खास

1. नए बजट में महतारी वंदन का बढ़ सकता है दायरा।

2. इस बजट में प्रदेश के बड़े शहरों में को-वर्किंग स्पेस, फ्री वाई-फाई की सुविधा, अलग-अलग जिलों में सेंट्रल लाइब्रेरी स्टडी सेंटर की सुविधा, कॉल सेंटर जैसे सुविधा शुरू करने की घोषणा सरकार कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश के युवाओं को लघु उद्योगों से जोड़ा जा सकता है. इसके लिए सरकार युवाओं को लोन देगी।

3. बजट 2025-26 में सरकार का फोकस पर्यटन क्षेत्र में ज्यादा हो सकता है।

4. शिक्षकों की भर्तों को लेकर बजट में खास प्रावधान होने की उम्मीद है।

5. छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में किसानों पर भी फोकस सरकार कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार बजट में नए प्रावधान कर सकती है।

6. बजट में युवाओं के लिए नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर सरकार फोकस कर सकती है। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर की संभावनाएं हैं।

7. बजट में ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई योजनाओं की शुरुआत कर सकती है।

2025-03-03 11:26:28 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: कुछ ही देर में वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज विधानसभा में 12.30 बजे बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज विधानसभा में 12.30 बजे बजट पेश करेंगे।

2025-03-03 11:10:47 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट से पहले राज्य में शराब सस्ती

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने से पहले रविवार को अहम कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब पर लगने वाले 9.5 फीसदी अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया है। इसके बाद राज्य में शराब की कीमतों में गिरावट होगी। छत्तीसगढ़ में शराब 40 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक सस्ती हो सकती है।

2025-03-03 10:55:48 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बजट पेश होने से पहले बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार का आज प्रस्तुत होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे.रजत जयंती वर्ष, अटल निर्माण वर्ष, विष्णु सुशासन सरकार और मोदी की गांरटी को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया जाएगा। साथ ही सभी वर्गों को ध्यान में रखकर इस बार बजट पेश किया जाएगा।

2025-03-03 10:35:47 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: महिला उद्यमियों को मिलेगा बढ़ावा

Chhattisgarh Budget 2025 Live: नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद सरकार का पूरा फोकस निवेश पर है। इसके लिए लगातार कई प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग से कर्ज लेने का प्रावधान कर सकती है। पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे के तहत कई सुविधाएं दे सकती है। इसके लिए भी कर्ज की सुविधा दे सकती है। इसके अलावा सरकार शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रावधान करने जा रही है। नए मेडिकल कॉलेज के अलावा नर्सिंग कॉलेज भी खोलने की योजना है।

2025-03-03 09:58:11 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: महतारी वंदन योजना का बढ़ेगा दायरा!

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ के बजट में प्रमुख घोषणाएं हो सकती है। खास कर महिलाओं को इस बजट से लाभ मिल सकता है। माना जा रहा है कि बजट में सरकार महतारी वंदन योजना का विस्तार कर सकती है। दरअसल, विष्णु सरकार योजना में बजट बढ़ा सकती है और जो महिलाएं रह गई है, बजट में उनके लिए प्रावधान हो सकता है।

2025-03-03 09:48:05 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: इनको मिलेगा लाभ

 

Chhattisgarh Budget 2025 Live: वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने बीते वर्षों में आर्थिक, औद्योगिक, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियों का लाभ विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, आवासहीन परिवारों और गरीब वर्ग को मिला है, जिससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जनता का यह आशीर्वाद ही सरकार की प्रेरणा है और यह बजट प्रदेश के विकास, आर्थिक सुधारों और जनहितकारी योजनाओं के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक साबित होगा।

2025-03-03 09:47:44 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: वित्त मंत्री

 

Chhattisgarh Budget 2025 Live: वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस वर्ष का बजट पिछले बजट की निरंतरता में एक और बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘2047 तक विकसित भारत’ के संकल्प की तर्ज पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का भी लक्ष्य ‘2047 तक विकसित छत्तीसगढ़’ का निर्माण करना है। इस दिशा में यह बजट नीतिगत सुधारों, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

2025-03-03 09:44:53 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: 5700 करोड़ का था पहला बजट

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इस समय पहला बजट 5700 करोड़ रुपए का था। इसके बाद बजट के आकार में हमेशा वृद्धि होती रही है। पिछली बार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य बजट का आकार 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपए था।

2025-03-03 09:42:08 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: अटल के जन्म शताब्दी वर्ष पर नई घोषणाएं

Chhattisgarh Budget 2025 Live: इस साल प्रदेश गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह पूर्व पीएम वाजपेयी का जन्मशताब्दी का वर्ष भी है। माना जा रहा है कि ऐसे में सरकार नई घोषणाओं का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा अटल के नाम से कोई पुरस्कार देने की भी घोषणा हो सकती है।

2025-03-03 09:37:28 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट से पहले होगी कैबिनेट बैठक

Chhattisgarh Budget 2025 Live: बजट से पहले साय सरकार की एक और कैबिनेट बैठक होगी। ये बैठक बजट पेश होने से कुछ मिनट पहले होगी। बैठक में बजट को मंजूरी देकर इसे सदन में पेश किया जाएगा। इस बैठक के लिए सभी मंत्रियों को सूचित किया गया है। बैठक विधानसभा के मुख्यमंत्री कैबिन में की जाएगी। रविवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी।

2025-03-03 09:24:51 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: केंद्र से मिले पैसों से पूंजीगत व्यय पर रहेगा जोर

Chhattisgarh Budget 2025 Live: छत्तीसगढ़ में अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। ऐसे में सरकार के सामने नगरीय निकाय और पंचायतों में विकास कार्य करने का दवाब रहेगा है। ऐसे में बजट में शहरों के साथ-साथ गांवों के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। पुल-पुलियों और सड़क-भवन निर्माण पर पहले के मुकाबले काफी अधिक प्रावधान की संभावना है।

2025-03-03 09:17:33 am

Chhattisgarh Budget 2025 Live: पिछली बार की तुलना में इस बार बजट का आकार बड़ा होगा

Chhattisgarh Budget 2025 Live: इस बार केंद्र सरकार से करों के रूप में 50 हजार करोड़ अतिरिक्त मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 6000 करोड़ रुपए अधोसरंचना निर्माण के लिए भी मिलेंगे। इसके अलावा किसानों को आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए नई घोषणाएं हो सकती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, राज्य सरकार का दूसरा बजट छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा। सरकार को लगभग सवा साल हो गया है, अब जो बजट पेश होगा, वो छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला होगा। पिछली बार की तुलना में इस बार बजट का आकार बड़ा होगा।

 

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Chhattisgarh Budget 2025

Updated on:

14 Aug 2025 02:20 pm

Published on:

03 Mar 2025 09:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Budget 2025 Live: सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 53% DA की घोषणा, वित्त मंत्री ने की ये बड़ी घोषणाएं

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रसंगवश: राजस्व के पेंडिंग मामलों की लंबी लिस्ट, नहीं चलेगी पेशी पर पेशी

Revenue Pending
ओपिनियन

हौसले बुलंद: न कानून का खौफ, न नोटिस का असर, अवैध प्लॉटिंग कर भूमाफिया भर रहे अपनी जेब

राजधानी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। नतीजा नगर निगम के चारों तरफ अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण कारोबार तेजी से फैला है। इस मामले में बिल्डर भी पीछे नहीं हैं। हैरानी ये कि ऐसे लोगों को न तो कानून का कोई खौफ रहा न ही निगम के जोनों से जारी नोटिस का कोई असर।
रायपुर

Political.. प्रदेश में नई राजनीति की बिसात बिछा रही, एक नई भाजपा खड़ी हो रही

Political.. प्रदेश में नई राजनीति की बिसात बिछा रही, एक नई भाजपा खड़ी हो रही
रायपुर

छत्तीसगढ़ में फैला पन्ना हीरा बेल्ट, प्राकृतिक खनिज संपदा का अनमोल खजाना, वैश्विक स्तर पर मिल सकती है नई पहचान

Chhattisgarh Diamond Belt (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

नवा रायपुर में IT/IITS उद्योग को बढ़ावा, साय कैबिनेट का बड़ा फैसला…

साय कैबिनेट का बड़ा फैसला (Photo source- DPR)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.