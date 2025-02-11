CG Election 2025 LIVE: छत्तीसगढ़ में 4 बजे तक 68.1% वोटिंग, अब सिर्फ लाइन में लगे लोग ही कर सकेंगे मतदान

2025-02-11 03:18:09 pm

CG Election 2025: बीजापुर में 2 बजे तक 48.2% मतदान

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के लिए जारी वोटिंग का प्रतिशत दोपहर बाद बढ़ा है। हालांकि रायपुर और ​अंबिकापुर में वोटिंग सुस्त चाल से चल रही है। राजधानी में 2 बजे तक 28.9 मतदान का प्रतिशत हुआ है। इधर अंबिकापुर में धीमी गति से वोटिंग हो रहा है। 2 बजे तक यहां 33% मतदान हुआ है। अधिकांश मतदान केंद्रो में लाइन नहीं है। इधर बीजापुर में 2 बजे तक 48.2% मतदान हो गया है। इनमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 51.76, तो 53.54 और अन्य 9.99 % के साथ कुल 52.68 फीसद मतदान हुआ है।

धमतरी में 53.02 प्रतिशत हुआ मतदान

राजनांदगांव जिले में मतदान का कुल प्रतिशत- 55.11%

कोरबा में दोपहर 2 बजे तक वोटिंग प्रतिशत - 37.30%

जगदलपुर में दोपहर 2 बजे तक वोटिंग प्रतिशत - 44.22%

कबीरधाम /मतदान का प्रतिश 2 बजे - 54. 01%

गौरेला पेंड्रा मरवाही में दो बजे तक -48.55% मतदान

बलौदाबाजार जिले में 2.30 बजे तक 47 .65% मतदान