वैष्णो देवी लैंडस्लाइड: कौन-कौन नहीं लौट पाया घर? वैष्णो देवी हादसे में यूपी के मृतकों की लिस्ट आई सामने

Vaishno Devi: उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। वैष्णो देवी मार्ग पर मंगलवार को हुए भूस्खलन में मरने वाले 34 लोग शामिल हैं। इस हादसे में 20 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। मृतकों में आगरा के तीन, बागपत और मेरठ के एक, मुजफ्फरनगर के 6 लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है।
भूस्खलन मंगलवार को कटरा से मंदिर तक के 12 किलोमीटर के मार्ग पर हुआ। घटना के तुरंत बाद वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा रोक दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से 24 की पहचान हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश के 11 लोग शामिल हैं। आगरा के तीन लोग भावना, सुनीता और सेजल इस हादसे का शिकार हुए है। वे परिवार के साथ बच्चों का मुंडन कराने के लिए गए थे। वहीं, मुजफ्फरनगर के कार्तिक, अनंत और दीपेश ने भी अपनी जान गंवाई।
बता दें कि उत्तर भारत में लगातार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। रेलवे ने जम्मू और कटरा आने-जाने वाली 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 64 ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया है। चक्की नदी के पास अचानक आई बाढ़ और मिट्टी के कटाव के कारण रेल यातायात फिर से रोक दिया गया है।