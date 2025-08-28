वैष्णो देवी लैंडस्लाइड: कौन-कौन नहीं लौट पाया घर? वैष्णो देवी हादसे में यूपी के मृतकों की लिस्ट आई सामने

भूस्खलन मंगलवार को कटरा से मंदिर तक के 12 किलोमीटर के मार्ग पर हुआ। घटना के तुरंत बाद वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा रोक दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से 24 की पहचान हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश के 11 लोग शामिल हैं। आगरा के तीन लोग भावना, सुनीता और सेजल इस हादसे का शिकार हुए है। वे परिवार के साथ बच्चों का मुंडन कराने के लिए गए थे। वहीं, मुजफ्फरनगर के कार्तिक, अनंत और दीपेश ने भी अपनी जान गंवाई।