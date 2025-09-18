तबादला एक्सप्रेस: 14 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण, भूपेंद्र एस चौधरी बरेली के मंडलायुक्त

आईएएस मनीष चौहान को प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग बनाया गया है। इसके साथ ही हिंदी संस्थान के निदेशक का कार्य भी देखेंगे। रणवीर प्रसाद को वर्तमान पद के साथ सचिव राजस्व विभाग का अतीक प्रभार दिया गया है। उनके पास खाद्य एवं रसद उपभोक्ता मामले विभाग का प्रमुख सचिव पहले से ही है। अनामिका सिंह को आयुक्त खाद्य एवं रसद का आयुक्त बनाया गया है। जबकि भूपेंद्र एस चौधरी को मंडलायुक्त बरेली के पद पर भेजा गया है। ‌