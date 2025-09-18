तबादला एक्सप्रेस: 14 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण, भूपेंद्र एस चौधरी बरेली के मंडलायुक्त

14 IAS officers transferred उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। जिसमें मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल के कार्यक्षेत्र में कटौती की गई है। उन्हें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अध्यक्ष पिकअप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूपीडा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपशा, अपर मुख्य सचिव समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं परियोजना निदेशक यूपीडास्प के पद से अवमुक्त कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपक कुमार को अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के पद से अवमुक्त कर दिया है। जबकि उन्हें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अध्यक्ष पिकअप, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन एवं समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश और परियोजना निदेशक यूपीडास्प का अतिरिक्त भार दिया गया है।
आईएएस अमित कुमार घोष को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग बनाया गया है। पार्थ सारथी सेन शर्मा को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग बनाया गया है। मुकेश कुमार मेश्राम को पशुपालन दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग का प्रमुख सचिव के पद पर ट्रांसफर किया गया है। अमृत अभिजात को पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।
इसके साथ संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव नागरिक उड्डयन विभाग के पद से अवमुक्त कर दिया गया है। उनके पास प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गृह, गोपन, वीजा एवं पासपोर्ट, सतर्कता, राज्य संपति विभाग बना रहेगा।
आईएएस आलोक कुमार तृतीय को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग, निदेशक हिंदी संस्थान के पद से अवमुक्त कर दिया गया है। उन्हें जीरो पॉवर्टी अभियान का अतिरिक्त प्रभार देते हुए नोडल अधिकारी बनाया गया है।
पी गुरु प्रसाद को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के पद से अवमुक्त कर दिया गया है। जबकि उन्हें प्रमुख सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
आईएएस मनीष चौहान को प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग बनाया गया है। इसके साथ ही हिंदी संस्थान के निदेशक का कार्य भी देखेंगे। रणवीर प्रसाद को वर्तमान पद के साथ सचिव राजस्व विभाग का अतीक प्रभार दिया गया है। उनके पास खाद्य एवं रसद उपभोक्ता मामले विभाग का प्रमुख सचिव पहले से ही है। अनामिका सिंह को आयुक्त खाद्य एवं रसद का आयुक्त बनाया गया है। जबकि भूपेंद्र एस चौधरी को मंडलायुक्त बरेली के पद पर भेजा गया है।