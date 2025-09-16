16 आईएएस अधिकारियों का तबादला, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली के मंडलायुक्त बदले गए, किंजल सिंह परिवहन आयुक्त

16 IAS officers transferred प्रदेश सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को लखनऊ का मंडलायुक्त बनाया गया है। जबकि लखनऊ के मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब को सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बनाया गया है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव आयुष एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग रंजन कुमार को प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औसत प्रशासन विभाग के प्रभार से अवमुक्त कर दिया गया है। शेष जिम्मेदारियां यथावत रहेगी।
खेल एवं युवा कल्याण सचिन सुहास एल वाई को वर्तमान पद के साथ महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल चैत्रा वी को महानिदेशक आयुष के पद पर भेजा गया है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोएडा गौतम बुद्ध नगर संजय कुमार खत्री को प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया है।
इसी प्रकार महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के पद पर भेजा गया है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अपर महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी को प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा बनाया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राजेश कुमार द्वितीय को महानिदेशक पर्यटन के पद पर भेजा गया है।
मंडलायुक्त बरेली सौम्या अग्रवाल को प्रयागराज का मंडलायुक्त बनाया गया है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक किंजल सिंह को परिवहन आयुक्त के पद पर भेजा गया है। पर्यावरण आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह को सचिव सामान्य प्रशासन विभाग आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद बनाया गया है। मनीषा त्रिघटिया को सचिव महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का सचिव बनाया गया है।
महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव बी चंद्रकला को सचिव वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश क्लीन और मैनेजमेंट अथॉरिटी के पद पर भेजा गया है। इसी के साथ सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश क्लीन और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी अनामिका सिंह को बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया है। जबकि सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग अर्पणा यू को वर्तमान पद के साथ महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।