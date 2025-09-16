Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

16 आईएएस अधिकारियों का तबादला, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली के मंडलायुक्त बदले गए, किंजल सिंह परिवहन आयुक्त

16 IAS officers transferred उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जिसमें बरेली प्रयागराज लखनऊ की मंडलायुक्त शामिल है। विजय विश्वास पंत को लखनऊ का मंडलायुक्त बनाया गया।

लखनऊ

Narendra Awasthi

Sep 16, 2025

डॉक्टर रोशन जैकब और विजय विश्वास पंत (फोटो सोर्स- 'X' लखनऊ)
फोटो सोर्स- 'X' लखनऊ

16 IAS officers transferred प्रदेश सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को लखनऊ का मंडलायुक्त बनाया गया है। जबकि लखनऊ के मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब को सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बनाया गया है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव आयुष एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग रंजन कुमार को प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औसत प्रशासन विभाग के प्रभार से अवमुक्त कर दिया गया है। शेष जिम्मेदारियां यथावत रहेगी।

सुहास एल वाई को अतिरिक्त प्रभार दिया गया

खेल एवं युवा कल्याण सचिन सुहास एल वाई को वर्तमान पद के साथ महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल चैत्रा वी को महानिदेशक आयुष के पद पर भेजा गया है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोएडा गौतम बुद्ध नगर संजय कुमार खत्री को प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया है।

ये भी पढ़ें

विश्वकर्मा जयंती पर स्कूल बंद, अगले 15 दिनों में बैंकों में तीन और एलआईसी में चार दिनों की छुट्टी
फर्रुखाबाद
17 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

राजेश कुमार द्वितीय को महानिदेशक पर्यटन

इसी प्रकार महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के पद पर भेजा गया है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अपर महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी को प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा बनाया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राजेश कुमार द्वितीय को महानिदेशक पर्यटन के पद पर भेजा गया है।

सौम्या अग्रवाल प्रयागराज की मंडलायुक्त

मंडलायुक्त बरेली सौम्या अग्रवाल को प्रयागराज का मंडलायुक्त बनाया गया है। ‌चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक किंजल सिंह को परिवहन आयुक्त के पद पर भेजा गया है। पर्यावरण आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह को सचिव सामान्य प्रशासन विभाग आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद बनाया गया है। ‌मनीषा त्रिघटिया को सचिव महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का सचिव बनाया गया है।

अनामिका सिंह बरेली की मंडलायुक्त

महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव बी चंद्रकला को सचिव वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश क्लीन और मैनेजमेंट अथॉरिटी के पद पर भेजा गया है। इसी के साथ सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश क्लीन और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी अनामिका सिंह को बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया है। जबकि सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग अर्पणा यू को वर्तमान पद के साथ महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ‌

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 08:33 pm

Published on:

16 Sept 2025 08:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली के मंडलायुक्त बदले गए, किंजल सिंह परिवहन आयुक्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.