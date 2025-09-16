16 आईएएस अधिकारियों का तबादला, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली के मंडलायुक्त बदले गए, किंजल सिंह परिवहन आयुक्त

16 IAS officers transferred प्रदेश सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को लखनऊ का मंडलायुक्त बनाया गया है। जबकि लखनऊ के मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब को सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बनाया गया है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव आयुष एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग रंजन कुमार को प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औसत प्रशासन विभाग के प्रभार से अवमुक्त कर दिया गया है। शेष जिम्मेदारियां यथावत रहेगी।