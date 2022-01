नए साल में 28 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन का न्यू ईयर गिफ्ट, 8 का ट्रांसफर

उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू ईयर पर 28 आईपीएस अफसरों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। देर रात शासन ने तीन डीआईजी को प्रमोट कर आईजी और चार आईजी को प्रमोट कर एडीजी बनाया है। स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों में लखनऊ, वाराणसी और बरेली के अधिकारी शामिल हैं।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू ईयर पर 28 आईपीएस अफसरों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। देर रात शासन ने तीन डीआईजी को प्रमोट कर आईजी और चार आईजी को प्रमोट कर एडीजी बनाया है। स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों में लखनऊ, वाराणसी और बरेली के अधिकारी शामिल हैं। लखनऊ जोन के एडीजी एसएन साबत को पॉवर कॉरपोरेशन में डीजी बनाया गया है। वाराणसी जोन के एडीजी बृजभूषण लखनऊ जोन के एडीजी पद पर तैनात रहेंगे। बरेली जोन के एडीजी अविनाश चंद्र को फायर सर्विस डीजी बनाया गया है।

28 IPS Officers Transferred in UP in New Year 2022