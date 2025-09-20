‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर लखनऊ में कार्यक्रम आज, प्रधान संपादक गुलाब कोठारी स्त्री के अस्तित्व पर रखेंगे विचार

राजस्थान पत्रिका समूह (Rajasthan Patrika Group) के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह की ओर से लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय संवाद शृंखला के दूसरे दिन 20 सितंबर, शनिवार को ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर विशेष संवाद सुबह 10 बजे भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर के राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में होगा ।