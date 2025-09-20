Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर लखनऊ में कार्यक्रम आज, प्रधान संपादक गुलाब कोठारी स्त्री के अस्तित्व पर रखेंगे विचार

‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर आज पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी समाज के सभी वर्ग से संवाद करेंगे। वे स्त्री के अस्तित्व, दिव्यता और महत्ता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने विचार साझा करेंगे।

लखनऊ

Aman Pandey

Sep 20, 2025

Beyond the Female Body, Gulab Kothari, patrika news, Magazine Editor-in-Chief, गुलाब कोठारी, पत्रिका प्रधान संपादक, स्त्री देह से आगे

राजस्थान पत्रिका समूह (Rajasthan Patrika Group) के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह की ओर से लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय संवाद शृंखला के दूसरे दिन 20 सितंबर, शनिवार को ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर विशेष संवाद सुबह 10 बजे भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर के राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में होगा ।

इस अवसर पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी समाज के सभी वर्ग से संवाद करेंगे। वे स्त्री के अस्तित्व, दिव्यता और महत्ता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने विचार साझा करेंगे। इस संवाद का उद्देश्य स्त्री को केवल देह के रूप में देखने की सीमित सोच से आगे बढ़ते हुए उसके बौद्धिक और आत्मिक पक्ष को उजागर करना है।

Updated on:

20 Sept 2025 08:10 am

Published on:

20 Sept 2025 08:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर लखनऊ में कार्यक्रम आज, प्रधान संपादक गुलाब कोठारी स्त्री के अस्तित्व पर रखेंगे विचार

